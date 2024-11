Android Auto abandonne de vieux smartphones Android : tout ce qu’il faut savoir

Android Auto met fin à la prise en charge des anciens téléphones Android : voici ce qu'il faut savoir.

Tl;dr Google met fin au support d’Android Auto pour les smartphones utilisant Android 8 ou une version antérieure.

Les utilisateurs peuvent contourner cette limitation en utilisant une version antérieure de l’application.

Il est recommandé de mettre à jour son smartphone pour continuer à utiliser Android Auto.

Google impose sa mise à jour d’Android Auto

Si vous êtes un fervent utilisateur d’Android Auto et que vous possédez encore un smartphone Android de version 8 ou inférieure, il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. En effet, Google a décidé de cesser le support d’Android Auto, son application dédiée à la conduite pour les utilisateurs Android, pour les smartphones fonctionnant sous Android 8 ou une version plus ancienne.

Les nouvelles exigences de Google

Au début, Google semblait vouloir continuer à permettre aux utilisateurs d’Android 8 d’accéder à son service. Cependant, l’entreprise semble désormais déterminée à respecter ses nouvelles exigences minimales. Désormais, si vous ouvrez Android Auto avec un téléphone fonctionnant encore sous Android 8, vous recevrez une notification stipulant : “Ce téléphone ne supporte plus Android Auto. »

Quelles solutions pour les utilisateurs d’Android 8 ?

Certes, il existe des moyens de contourner cette notification et de continuer à utiliser Android Auto, comme le fait de régresser l’application à une version antérieure et de bloquer les mises à jour automatiques. Cependant, il s’agit d’une solution temporaire, car Google exigera finalement une version plus récente d’Android Auto pour y accéder.

Google a d’abord mis à jour son exigence système pour Android Auto, passant d’Android 6 à Android 8 en juillet 2022, avant de l’augmenter encore à Android 9 l’été dernier. Il est recommandé pour les utilisateurs d’Android 8 ou d’une version inférieure de considérer la mise à niveau vers l’un des meilleurs smartphones Android, tels que le Samsung Galaxy S24 ou le Google Pixel 9. Pour ceux qui ont un budget serré, le Google Pixel 8a est l’un des meilleurs téléphones avec camera sur le marché pour moins de 500$.

L’intégration de Gemini AI à venir sur Android Auto ?

Il se murmure même que l’intégration de l’IA Gemini pourrait bientôt arriver sur Android Auto. De plus, des documents révélés montrent que Google prépare des plans pour le Pixel 11a. Les détails restent à confirmer, mais il semble que l’avenir d’Android Auto réserve de nombreuses surprises.