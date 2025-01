Android 16 pourrait introduire une modification clé de navigation et un nouveau curseur de volume

La prochaine version d'Android, Android 16, pourrait apporter des modifications majeures avec un changement clé dans la navigation et l'introduction d'un nouveau curseur de volume, rendant l'expérience utilisateur encore plus fluide et intuitive.

Tl;dr La version bêta d’Android 16 sortira prochainement.

Des modifications de design sont prévues pour le bouton retour et le curseur de volume.

Des fonctionnalités supplémentaires pourraient être ajoutées à la navigation à trois boutons.

Android 16 : Un vent de nouveauté souffle sur la prochaine mise à jour

Le lancement d’Android 16 approche à grands pas, et il ne sera pas long avant que la première version bêta du logiciel ne soit disponible pour le grand public. Bien que de nombreux détails restent encore à découvrir sur cette nouvelle version, il semblerait que des modifications de design soient prévues pour le bouton retour et le curseur de volume.

Une refonte du curseur de volume

Le curseur de volume est une fois de plus repensé. Bien qu’Android 15 ait déjà modifié l’apparence des différents niveaux de volume sur votre téléphone, Mishaal Rahman a repéré des changements supplémentaires dans la version développeur d’Android 16 qui pourraient être inclus dans la mise à jour finale. Notamment, le curseur de volume, actuellement épais et de forme ovale, serait remplacé par des curseurs plus fins, aux bords plus carrés, et dotés d’une ligne de prise solide à leur extrémité.

Amélioration de la fonction de retour prédictif

Android 16 pourrait également améliorer la fonction de retour prédictif. Cette fonction est censée anticiper l’utilisation du geste de retour, en vous montrant un aperçu de la page sur laquelle vous allez arriver. Ainsi, vous évitez de vous retrouver sur la mauvaise page, comme l’écran d’accueil, parce que le bouton retour ferme l’application au lieu de revenir à l’écran précédent.

Le problème actuel est que cette fonction ne fonctionne pas si vous utilisez le bouton retour à partir du menu traditionnel à trois boutons, mais seulement avec le geste. Cela pourrait changer avec Android 16, Rahman notant que la version développeur d’Android 16 permet d’activer le retour prédictif basé sur le bouton avec « quelques ajustements« .

Des nouvelles fonctionnalités pour la navigation à trois boutons

Rahman affirme également que Google ajoutera une autre gestuelle à la navigation à trois boutons dans Android 16, vous permettant d’invoquer Google Assistant ou toute autre alternative que vous avez choisie par défaut. Cette fonction est déjà une option pour la navigation par gestes et les fans de la navigation à trois boutons pourraient bénéficier de cette même option dans la prochaine version d’Android.

Il reste toutefois incertain que ces fonctionnalités soient toujours présentes dans la version finale d’Android 16 ou même dans la première bêta. Non seulement les choses peuvent changer par rapport à la version développeur d’Android 16, mais Google pourrait préférer garder ces fonctionnalités cachées et hors de vue des utilisateurs réguliers. Nous devrons donc attendre pour voir ce qui se passe lorsque Android 16 sera effectivement lancé.

Actuellement, la version bêta d’Android 16 est prévue pour être lancée dans les prochaines semaines, tandis que la version publique finale devrait être publiée en mai ou en juin.