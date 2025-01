Android 16 pourrait imiter la meilleure fonctionnalité du OnePlus Open

La meilleure fonctionnalité du OnePlus Open pourrait être reproduite par Android 16.

Tl;dr La deuxième prévisualisation du développeur Android 16 révèle de nouvelles options de visualisation des applications.

Le système multitâche pourrait être inspiré de la fonctionnalité Open Canvas de OnePlus.

Les détails complets seront révélés lors de la sortie complète d’Android 16.

Android 16 : une révolution en vue pour la visualisation des applications

La deuxième prévisualisation du développeur Android 16 est arrivée, et les indices cachés dans le code suggèrent que les utilisateurs pourraient bénéficier de nombreuses nouvelles options en matière de visualisation des applications.

Un système multitâche inspiré d’Open Canvas

Le rapport initial d’Android Authority fait état d’une mise à niveau majeure du mode d’écran partagé. Selon le rapport, Android 16 pourrait mettre en place un système multitâche fortement inspiré de la fonctionnalité Open Canvas de OnePlus. Cette innovation serait un progrès considérable pour les appareils Google, car Open Canvas a été salué comme l’une des meilleures approches du multitâche sur écran partagé sur un appareil pliable.

Malheureusement pour les appareils Android, Open Canvas est une fonctionnalité propriétaire de OnePlus. Cependant, le code trouvé dans la DP2 d’Android 16 mentionne un mode d’écran partagé « flexible » en cours de développement.

Un potentiel énorme à exploiter

Initialement lancé sur le OnePlus Open, qui est actuellement notre choix pour le meilleur téléphone pliable, Open Canvas permet de faire fonctionner jusqu’à trois applications côte à côte. Lorsque vous le faites, deux applications occupent la majorité de l’écran, tandis que la troisième occupe une zone beaucoup plus petite sur le côté droit de l’écran. Si vous souhaitez agrandir la troisième application, il suffit de la toucher, ce qui fait alors basculer les applications, de sorte que l’application la plus à gauche occupe la plus petite zone.

En attente des détails complets

Nous sommes encore loin de la sortie complète d’Android 16, et nous n’avons donc pas tous les détails sur ce que la mise à jour inclura. Cependant, nous avons entendu parler de certaines fonctionnalités possibles, y compris un changement clé de navigation qui devrait faciliter la navigation dans le logiciel.

Comme toujours, de plus en plus de détails vont émerger à mesure que nous nous rapprocherons de Google I/O et nous serons à l’écoute des dernières nouvelles et rumeurs.