Un lancement tardif pour le OnePlus Open 2 ?

Le très attendu OnePlus Open 2 pourrait être retardé

Le très attendu OnePlus Open 2, successeur du célèbre OnePlus Open, pourrait ne pas arriver aussi rapidement que prévu. En effet, Sanju Choudhary, un « fuiteur » autoproclamé, suggère que le lancement du Open 2 pourrait être repoussé au second semestre 2025. Cette affirmation contraste avec les rumeurs précédentes qui tablaient sur un lancement au premier trimestre 2025.

Si cette prédiction se révèle exacte, le OnePlus Open 2 pourrait faire son apparition plus de 18 mois après le lancement de son prédécesseur, voire même deux ans plus tard. Malgré cela, le OnePlus Open reste en tête de notre guide des meilleurs téléphones pliables, même après le lancement de dispositifs plus récents de Samsung et Google. Cependant, OnePlus devra sortir une suite rapidement s’il souhaite conserver cette position.

Un téléphone pliable à la fois mince et puissant

Outre le retard potentiel du lancement, d’autres rumeurs circulent au sujet du OnePlus Open 2. Selon certaines sources, il pourrait s’agir du téléphone pliable le plus mince au monde lors de son lancement, tout en intégrant une batterie conséquente de 6,000 mAh. Ces deux améliorations seraient les bienvenues, mais de plus amples informations seraient appréciables pour mieux cerner le potentiel de ce futur téléphone.

En attendant le OnePlus 13 et 13R

Alors que l’attente pour le OnePlus Open 2 peut sembler interminable, les fans de OnePlus pourront se consoler avec le lancement des OnePlus 13 et 13R, prévu pour le 7 janvier 2025. Ces deux nouveaux modèles de la gamme standard de OnePlus promettent d’être impressionnants, si l’on en croit les quelques détails dévoilés jusqu’à présent par la marque. Il se pourrait donc que OnePlus domine également le classement des meilleurs téléphones Android en 2025, en plus de celui des meilleurs téléphones pliables.

