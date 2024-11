Android 16 adopte une fonctionnalité de confidentialité de l’iPhone

La fonction de confidentialité emblématique de l'iPhone est désormais imitée par Android 16, renforçant ainsi la protection des données personnelles de ses utilisateurs.

Tl;dr La préversion du développeur Android 16 dévoile des modifications intéressantes.

Le nouveau tableau de bord de confidentialité permet un suivi sur 7 jours.

Apple et Google pourraient apprendre de l’approche de l’autre en matière de confidentialité.

Android 16 : une évolution marquante pour la confidentialité

Le monde de la technologie mobile est en ébullition avec l’arrivée de la préversion pour les développeurs Android 16. Cette version révèle des changements significatifs dans l’approche de Google en matière de confidentialité, entre autres.

Un tableau de bord de confidentialité repensé

Actuellement, le tableau de bord de confidentialité d’Android permet d’observer quelles permissions les applications ont utilisées au cours des dernières 24 heures. Avec Android 16, ce suivi s’étend sur 7 jours, à l’instar des statistiques de permissions sur iPhone. C’est un avantage certain pour les utilisateurs qui n’ont pas le temps de vérifier le tableau de bord chaque jour.

Une approche visuelle de la confidentialité

Android se distingue également par une approche visuelle de la confidentialité. En effet, il offre un « graphique à secteurs » montrant quelles permissions ont été les plus utilisées, comme la caméra, le microphone, la localisation et le mystérieux « Autre ». Ce système donne un aperçu rapide de l’utilisation des permissions, permettant de décider si une exploration plus poussée est nécessaire.

Les atouts d’Apple en matière de confidentialité

Il convient de noter qu’Apple offre également une quantité d’informations non négligeable sur la confidentialité. Il propose notamment des rapports optionnels de confidentialité d’application, montrant quelles applications se sont connectées à des serveurs externes, avec des informations sur les domaines connectés et à quel moment.

Il est donc clair que Google et Apple ont chacun des points forts en matière de confidentialité. Tandis que Google pourrait tirer parti de la profusion d’informations offerte par Apple, cette dernière pourrait s’inspirer de l’approche visuelle d’Android.

La sortie d’Android 16 marquera une étape importante dans l’évolution de la protection de la confidentialité sur les téléphones mobiles. Il reste à voir comment Apple répondra à ces nouveautés.