Anaconda : le casting du reboot dévoilé de manière surprenante

Découvrez le casting du reboot d'Anaconda avec une chanson de Jack Black

Tl;dr Jack Black chante pour présenter le casting du nouveau Anaconda.

Paul Rudd, Selton Mello et d’autres stars rejoignent le casting.

Le film est réalisé par Tom Gormican.

Jack Black, la voix musicale du nouveau Anaconda

Imaginez un acteur de talent, membre d’un groupe de rock et doté d’un don pour la comédie musicale. Cet homme, c’est Jack Black, et il est de retour sur le grand écran dans le reboot de Anaconda produit par Sony Pictures. Mais cette fois, il ne se contente pas de jouer, il chante aussi.

Une présentation en musique

Black, connu pour être la moitié du groupe de rock Tenacious D aux côtés de Kyle Gass, a l’habitude d’égayer ses films avec une touche musicale. Pour Anaconda, il met à profit son talent de chanteur en interprétant une mélodie accrocheuse pour présenter le casting du film.

Un casting alléchant

Et quel casting ! En plus de Jack Black, le film accueille Paul Rudd et Selton Mello. Ces derniers ne sont pas en reste côté musicalité, Mello jouant de la guitare et Rudd s’essayant aux bongos. D’autres acteurs de renom complètent cette équipe, tels que Thandie Newton, Steve Zahn et Daniela Melchior.

La réalisation du reboot d’Anaconda a été confiée à Tom Gormican.