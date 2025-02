American Murder: Gabby Petito, un docu bouleversant sur le féminicide

Préparez-vous à être bouleversés par la toute dernière série de crimes réels de Netflix, qui vient de se hisser directement à la première place des classements.

Tl;dr Les abonnés Netflix raffolent des documentaires sur les crimes réels.

La dernière série en date, American Murder: Gabby Petito, fait un carton.

L’histoire de Gabby Petito, influenceuse disparue en voyage, est au cœur du récit.

Le triomphe du vrai crime sur Netflix

Il est indéniable que les abonnés de Netflix se délectent de récits de crimes réels. À chaque fois que la plateforme de streaming lance une nouvelle série ou un film relatant un crime choquant du monde réel, celui-ci fait immédiatement sensation et se hisse directement parmi les 10 programmes les plus regardés de Netflix. Le dernier en date, « American Murder: Gabby Petito », ne fait pas exception à la règle.

Un succès fulgurant

Ce documentaire en trois parties sur un véritable crime a été diffusé sur Netflix plus tôt cette semaine (lundi 17 février) et en moins de 48 heures, il a non seulement intégré le classement des programmes les plus regardés de la plateforme, mais a pris d’assaut la première place. Il est actuellement l’émission numéro 1 sur Netflix aux États-Unis (entre autres régions), et comme beaucoup de séries sur les crimes réels, il a généré de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Le mystère de la disparition de Gabby Petito

American Murder: Gabby Petito retrace l’histoire de Gabby Petito, une jeune femme de 22 ans qui a disparu lors d’un voyage à travers les États-Unis avec son fiancé Brian Laundrie en juillet 2021. Le couple documentait chaque étape de leur voyage sur les réseaux sociaux. Après plusieurs semaines, Gabby a mystérieusement disparu et Brian est revenu seul chez ses parents en Floride, refusant de divulguer les informations sur la disparition de Gabby.

La disparition de Gabby a déclenché une enquête nationale, les autorités cherchant désespérément toute trace de l’influenceuse des réseaux sociaux. L’histoire de Gabby Petito pose des questions dérangeantes sur la loyauté et la confiance.

Une série qui fait débat

Ce troisième volet de la série American Murder de Netflix explore l’histoire tragique de Gabby Petito de manière choquante, et certains diraient même exploitante. La particularité de American Murder: Gabby Petito est que le couple au cœur de l’histoire était des influenceurs sur les réseaux sociaux, ce qui signifie qu’il existe une multitude de vidéos d’eux avant et pendant leur voyage tragique.

Si vous êtes un habitué du genre du vrai crime, ou si ce genre ne vous a jamais attiré, American Murder: Gabby Petito ne sera probablement pas la série qui changera votre opinion. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle n’est pas regardable, et ce documentaire sur un vrai crime reste très addictif.