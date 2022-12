Amazon travaillerait sur une application mobile dédiée au sport

Amazon travaillerait sur une app dédiée au sport, mais cela pourrait faire plus de mal que de bien.

Amazon a déjà un catalogue de contenu sportif très intéressant. Et bientôt, le géant américain pourrait avoir un endroit dédié pour les fans qui souhaitent le regarder. The Information rapporte que l’entreprise travaillerait sur une nouvelle app de streaming dédiée pour alléger Prime Video et mieux mettre en avant ses partenariats avec la NFL, la Premier League et les New York Yankees. Le développement fait suite aux commentaires récents du PDG d’Amazon, Andy Jassy, qui a rappelé que le contenu sportif était l’un des aspects dans lesquels le géant souhaitait investir davantage alors qu’il réduit les budgets ailleurs.

Amazon travaillerait sur une app dédiée au sport

The Information explique ne pas savoir quand Amazon a l’intention de publier son app, ni si la société prévoit éventuellement de faire payer séparément l’accès au contenu sportif de Prime Video. Le blog précise aussi que le géant du e-commerce pourrait décider de ne pas aller au bout de son projet.

Le fait qu’Amazon propose une app dédiée au sport n’est aussi logique que l’on pourrait le penser. D’un côté, Prime Video pourrait vraiment s’en servir pour séparer les deux mondes, si l’on peut dire. Même après qu’Amazon a récemment redessiné l’interface de sa plateforme pour la rendre “moins chargée et écrasante”, il peut encore aujourd’hui être assez difficile de trouver un contenu en particulier dans la mesure où le service intègre des contenus de son offre de streaming et de vidéo à la demande.

Mais cela pourrait faire plus de mal que de bien

D’un autre côté, une application dédiée viendrait mettre davantage de pression sur Amazon pour créer du contenu digne d’intérêt. De plus, les coûts du contenu sport ont augmenté drastiquement ces dernières années. Amazon aurait déboursé environ 1 milliard de dollars par an pour s’offrir les droits exclusifs de diffusion du pack NFL Thursday Night Football. Il y a quelques jours, Google s’engageait à débourser entre 2,1 et 2,2 milliards de dollars pour le pack Sunday Ticket de la ligue. Une app dédiée avec ses propres offres d’abonnement viendrait aussi complexifier le rôle de Prime Video comme pilote des abonnements Prime. Amazon pourrait décider que les gains récoltés avec une telle app dédiée ne vaudraient finalement pas le coup. À suivre !