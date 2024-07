Amazon ressuscite l’Echo Spot de sa gamme de produits oubliés

Le charmant petit appareil revient, cette fois sans caméra. Il a été réinventé pour assurer votre confort.

TL;DR Nouvel Echo Spot d’Amazon, sans caméra et amélioré.

Doté d’une meilleure qualité sonore et d’une image plus nette.

Disponible pour 80 $, 45 $ pour les membres Prime.

L’Echo Spot d’Amazon fait peau neuve

Amazon dévoile le nouveau visage de son Echo Spot, une réinvention parée de plusieurs améliorations. Le gadget, très proche de l’original, sorti en 2017 et arrêté deux ans plus tard, a fait peau neuve en concevant son écran frontal divisé entre un affichage hémisphérique et un haut-parleur.

Des améliorations notables

Amazon affirme que ce nouveau modèle offre un son de meilleure qualité et un affichage plus net. On attend à voir si ce redémarrage souffrira des mêmes problèmes de clignotement d’écran que son prédécesseur. Autrement, le concept reste plutôt identique : il s’agit toujours d’un réveil intelligent minimaliste qui, grâce à l’intégration de l’assistant vocal Alexa, peut gérer quelques tâches simples telles que donner les prévisions météo ou afficher les titres de chansons lors de l’écoute de musique sur votre application de streaming préférée.

Une caméra en moins, des couleurs en plus

On peut considérer comme un atout majeur du nouvel Echo Spot l’absence de caméra. Si l’ancien modèle en était équipé, pratique pour les appels vidéo, tout le monde ne se sentait pas à l’aise avec l’idée d’avoir une caméra sur leur table de chevet.

De plus, l’Echo Spot arbore une coque extérieure disponible en Noir, Blanc Glacier et Bleu Océan, et l’affichage peut être personnalisé avec six teintes différentes : magenta, violet, orange, citron, turquoise ou bleu. Ces couleurs peuvent être associées à divers visages d’horloge.

Un prix abordable

Le nouvel Echo Spot sera disponible pour 80 $, soit 50 $ de moins que le modèle original. Les membres Prime pourront l’acquérir pour 45 $ lors du Prime Day.