Le nouveau film spatial d’Emma Roberts sur Amazon Prime Video n’attire pas

Amazon Prime Video met en vedette Emma Roberts dans Space Cade où elle incarne le rôle d'une jeune femme qui aspire à devenir astronaute malgré les défis personnels et professionnels.

Le film reçoit des critiques mitigées, avec une note de 24% sur Rotten Tomatoes.

C’est le troisième film consécutif de Roberts qui reçoit une note faible.

Malgré les critiques, le film pourrait encore trouver son public sur Prime Video.

Emma Roberts face à un nouvel échec critique

Dans le nouveau film de Amazon Prime Video, Space Cadet, Emma Roberts interprète une fêtarde de la Floride aux grandes ambitions qui se fraude une place dans une école de formation d’astronautes, avec des résultats comiques. Malgré la présence de Roberts dans le rôle principal et une solide distribution à ses côtés, les critiques ne sont pas convaincus.

Une note peu flatteuse sur Rotten Tomatoes

Le site bien connu Rotten Tomatoes donne à Space Cadet une note peu reluisante de 24%. Même si seulement 21 critiques ont été compilées jusqu’à maintenant, le film a encore une chance d’améliorer sa note. Cependant, ce score décevant est la troisième mauvaise note consécutive pour Roberts.

Une tendance à la baisse pour Emma Roberts

Après le spectacle désastreux de Madame Web et la note décevante de Peut-être je fais, le dernier film de Roberts à recevoir une note positive, About Fate, remonte à 2022. Depuis lors, ses projets ont été largement critiqués, malgré une audience parfois plus indulgente.

Les performances passées de Emma Roberts

Roberts est bien loin de sa dernière série de victoires sur Rotten Tomatoes, qui a eu lieu entre 2015 et 2017. À cette époque, elle a joué dans des films acclamés tels que I Am Michael, The Blackcoat’s Daughter, Nerve et Who We Are Now. Ce dernier reste à ce jour son effort le mieux noté, avec une note de 96%.

Un espoir pour Space Cadet

Malgré les critiques, Space Cadet pourrait encore trouver son public sur Prime Video. Il reste à voir si le film connaîtra une remontée sur Rotten Tomatoes à mesure que de plus en plus de critiques seront soumises. Pour l’instant, cependant, le film semble être un nouvel échec pour Roberts.