Amazon met un frein à certains programmes de diversité et d’inclusion

Les initiatives de diversité et d'inclusion du géant américain Amazon sont réorientées, afin de mieux répondre aux attentes internes et externes.

Tl;dr Amazon réduit certains de ses programmes de diversité et d’inclusion pour se concentrer sur ceux ayant des résultats prouvés.

Cette révision s’inscrit dans un contexte où plusieurs entreprises technologiques, comme Meta et Microsoft, modèrent leurs engagements DEI.

Ces changements surviennent alors que les entreprises anticipent un environnement politique potentiellement hostile aux initiatives DEI.

Une révision des programmes en cours

Amazon a récemment informé ses employés qu’il allait réduire certains programmes diversité, équité et inclusion (DEI) jugés obsolètes. La société souhaite se concentrer sur des initiatives ayant fait leurs preuves plutôt que de maintenir des groupes distincts créant leurs propres programmes. Ce changement a été détaillé dans un mémo interne envoyé aux collaborateurs, signé par Candi Castleberry, une cadre des ressources humaines. Selon elle, l’objectif est de « favoriser une culture réellement inclusive » tout en concentrant les efforts sur des actions plus efficaces.

Du mouvement dans le secteur technologique

Cette annonce d’Amazon intervient après celle de Meta, suivie par Microsoft, qui révisent également leurs engagements en matière de diversité. Ces décisions marquent une tendance de fond dans le secteur technologique, où plusieurs géants semblent se désengager progressivement des programmes DEI qu’ils avaient initialement mis en place pour promouvoir la diversité et l’inclusion dans leurs équipes. Ces entreprises semblent privilégier des approches plus ciblées et mesurables.

Un tournant dans la politique d’inclusion

L’une des raisons derrière ces changements réside dans une volonté d’efficacité. Au lieu de multiplier les programmes DEI sans résultats concrets, Amazon préfère désormais se concentrer sur des initiatives plus stratégiques et avec des retours sur investissement tangibles. Ce tournant, bien que surprenant pour certains observateurs, reflète une volonté d’adapter les stratégies de diversité aux évolutions du marché et aux besoins réels des employés.

La montée des tensions politiques

Le contexte politique, en particulier la préparation d’une administration présidentielle potentiellement hostile aux initiatives DEI, semble également jouer un rôle. Selon Bloomberg, ces changements sont en partie dus à la préparation des entreprises technologiques face à un environnement politique qui pourrait remettre en question ces pratiques. En ajustant leurs priorités, les entreprises cherchent à anticiper un environnement plus critique vis-à-vis des programmes axés sur la diversité et l’inclusion, redéfinissant ainsi leur approche pour les années à venir.