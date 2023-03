Amazon met fin à son abonnement Newsstand de magazines et journaux

Amazon met fin à son service d'abonnement Newsstand, une initiative supplémentaire pour réduire ses coûts d'exploitation.

Il n’est désormais plus possible de souscrire à des abonnements magazines et journaux, en version imprimée ou Kindle, depuis Amazon. Le géant américain semble avoir pris cette nouvelle mesure pour diminuer ses coûts. Depuis le 9 mars, en vérité, il n’est plus possible de souscrire. Si vous avez un abonnement annuel, celui-ci ne sera pas renouvelé, évidemment.

Vous pouvez cependant encore gérer vos abonnements – comme modifier votre adresse de livraison – via Amazon jusqu’au 6 juin prochain 7 h 59, heure française, mais après cela, vous devrez prendre contact directement avec l’éditeur pour la moindre demande. Enfin, Amazon ne vous enverra les derniers numéros de vos magazines et journaux que jusqu’au 4 septembre. La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez toujours accès à toutes les versions numériques qui vous ont déjà été envoyées et Amazon remboursera les numéros non livrés.

Dans un communiqué, la porte-parole d’Amazon, Julia Lee, a déclaré à The Verge que l’entreprise cherchait, dans la moindre de ses activités, ce qu’il peut améliorer, ceci dans le cadre de son analyse des opérations annuelle. Julia Lee expliquait : “Suite à une analyse détaillée de nos abonnements magazines et journaux et nos ventes à l’unité, nous avons pris la difficile décision de mettre fin à ces services. Nous ne prenons jamais ces décisions à la légère et nous allons faire disparaître ces offres de manière progressive dans les mois à venir. Nous continuerons à venir en aide aux clients, revendeurs et éditeurs durant cette période.”

Une initiative supplémentaire pour réduire ses coûts d’exploitation

Selon la déclaration de Julia Lee, l’entreprise ne gagnait pas d’argent avec ces abonnements et ceux-ci sont désormais à mettre sur la liste des dommages collatéraux imputés aux efforts de réduction des coûts. En janvier dernier, Amazon décidait d’augmenter le nombre des licenciements à 18 000 postes après en avoir embauché bien davantage pour répondre à l’énorme demande enregistrée pendant la pandémie et les confinements liés au Covid. Amazon a aussi mis en pause la construction de son deuxième quartier général à Arlington, en Virginie, et fermé de nombreux magasins Go sans caisse ces derniers mois.

Si vous souhaitez continuer de recevoir les nouveaux numéros de vos magazines et journaux, il vous faudra passer à un autre abonnement du même genre chez leurs éditeurs. Certains d’entre eux, cependant, resteront disponibles dans le cadre du service Amazon Kindle Unlimited.