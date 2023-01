Amazon aurait mis fin aux séries de Jeremy Clarkson après ses commentaires sur Harry et Meghan

Jeremy Clarkson viré d'Amazon suite à son dérapage sur Meghan Markle ? C'est ce que croit savoir Variety.

Amazon Prime Video est la plateforme des séries The Grand Tour et Clarkson’s Farm. La première est le successeur spirituel, en quelque sorte, des saisons incroyablement populaires de Top Gear de la BBC, lorsque Richard Hammond, James May et Jeremy Clarkson en étaient les animateurs. Clarkson’s Farm, quant à elle, raconte la vie et le travail de l’animateur dans une ferme qu’il a achetée récemment dans la campagne anglaise.

Jeremy Clarkson, coutumier des controverses, était passé sur la plateforme de streaming d’Amazon après que la BBC s’est séparée de ses services en 2015 suite à une longue liste de comportements jugés inappropriés par la chaîne. Aujourd’hui, il semble que l’animateur soit encore en délicatesse après des propos pour le moins agressifs à l’encontre de la Duchesse du Sussex, Meghan Markle, la femme du Prince Harry, selon une information de Variety. Ces commentaires étaient suffisamment violents pour qu’Amazon envisage aujourd’hui de mettre fin à son contrat avec Jeremy Clarkson.

Variety rapporte que, dans une rubrique publiée en décembre par The Sun, il était très critique, et très violent, envers Meghan Markle. Amazon devrait très probablement mettre fin à sa collaboration avec l’animateur. Cela signifierait donc la fin de Clarkson’s Farm après la diffusion des saisons déjà commandées. The Grand Tour, de son côté, était déjà sur son ultime saison.

Jeremy Clarkson a publié une déclaration sur Instagram, s’excusant pour ses commentaires au sujet de Meghan Markle. Mais cela n’a pas suffi, des événements presse autour de Clarkson’s Farm ayant déjà été annulés. Ceux-ci avaient été organisés avant que la rubrique en question ne soit publiée.

Jeremy Clarkson explique que le service de streaming n’est pas du tout ravi de la situation. À l’heure actuelle, Amazon n’a pas communiqué officiellement sur le sujet, selon Variety. Ni James May, ni Richard Hammond, ses coanimateurs sur The Grand Tour, ne s’est exprimé sur l’avenir du spécialiste automobile britannique.