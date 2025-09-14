Alchemised : la fan fiction Harry Potter devient un film

L’œuvre de SenLinYu transforme une romance improbable entre Hermione Granger et Drago Malefoy en un récit sombre et original.

Tl;dr Alchemised, roman issu de la fan fiction « Dramione », va être adapté au cinéma par Legendary Pictures.

L’œuvre a été totalement réécrite pour devenir un best-seller indépendant, tout en conservant ses racines dans l’univers de Harry Potter.

L’histoire mêle dark fantasy, alchimie et nécromancie, avec une héroïne amnésique confrontée à des forces corrompues dans une société post-guerre.

Un phénomène littéraire issu de la fan fiction

La saga Harry Potter inspire toujours Hollywood. Récemment, c’est le roman Alchemised, signé par l’autrice connue sous le pseudonyme SenLinYu, qui s’apprête à franchir une nouvelle étape : une adaptation cinématographique est désormais sur les rails après un accord historique avec Legendary Pictures. Derrière ce titre se cache une histoire singulière : à l’origine, il s’agissait d’une fan fiction baptisée « Dramione », popularisant une romance improbable entre Hermione Granger et Drago Malfoy.

D’une œuvre amateure à un best-seller convoité

D’abord publiée sur la plateforme Archive of Our Own (AO3) sous le nom de Manacled, l’œuvre a explosé en ligne avec près de 10 millions de lectures, galvanisant la communauté TikTok de passionnés de lecture. Revisitée et totalement réécrite pour sa publication chez Del Rey – prévue le 23 septembre 2025 – elle se détache officiellement de l’univers d’origine pour devenir un récit indépendant, bien que ses racines restent évidentes aux yeux des initiés.

Un univers sombre et original

Alchemised s’inscrit aujourd’hui dans la veine de la dark fantasy. L’intrigue met en scène Helena Marino, guérisseuse marquée par une guerre perdue, amnésique et livrée à des nécromanciens corrompus cherchant à lui soutirer des secrets du mouvement Résistance. L’autrice revendique un croisement entre « Dramione » et l’ambiance oppressante de The Handmaid’s Tale, tout en ancrant son livre dans un monde où alchimie et nécromancie dominent. Une liste succincte permet de saisir l’essentiel du contexte :

Mémoire effacée : une héroïne brisée.

une héroïne brisée. Nécromanciens : figures d’autorité inquiétantes.

figures d’autorité inquiétantes. Société post-guerre : jeu politique et survie.

L’ombre de J. K. Rowling

Si le rachat des droits – estimé autour de trois millions de dollars – place cette adaptation parmi les plus importantes jamais conclues pour une œuvre dérivée, son origine suscite des débats. Le contexte actuel autour de J. K. Rowling, souvent critiquée pour ses prises de position publiques, influence déjà la réception par les fans, lassés ou méfiants vis-à-vis du monde magique traditionnel. Malgré cela, SenLinYu, enthousiaste, confiait récemment : « Je suis honorée par l’enthousiasme incroyable de Legendary pour ce projet… J’ai hâte de voir Paladia prendre vie ». Reste à voir si le public suivra cette nouvelle mue du phénomène Harry Potter revisité.