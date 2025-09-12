Une star de Harry Potter a refusé un rôle dans une série Marvel à l’ambiance mystérieuse

Un acteur emblématique de la saga Harry Potter a récemment refusé de rejoindre une série Marvel à l’ambiance sombre et surnaturelle, suscitant la curiosité des fans sur ses choix de carrière et sur le projet en question.

Tl;dr Miriam Margolyes a refusé un rôle Marvel lié aux sorcières.

Elle critique le fandom adulte de « Harry Potter ».

Position nuancée sur les propos de J.K. Rowling.

Miriam Margolyes : entre lassitude des sorcières et franchise sur « Harry Potter »

Rien ne prédestinait vraiment Miriam Margolyes à franchir le pas vers l’univers du Marvel Cinematic Universe, malgré sa notoriété auprès des millennials pour son rôle du Professeur Chourave dans la saga « Harry Potter ». Sollicitée en 2023 pour incarner la sorcière Lilia Calderu dans la série à succès « Agatha All Along », elle a opposé une fin de non-recevoir, avançant des raisons aussi surprenantes qu’assumées.

Un refus tranchant pour Marvel et les États-Unis

Contactée par les équipes de production, l’actrice confie avoir été d’emblée peu emballée par l’idée d’interpréter une nouvelle fois une sorcière. « Oh non, pas encore des sorcières ! », raconte-t-elle, visiblement lasse de ce type de rôles après son passage chez J.K. Rowling. Mais au-delà du registre fantastique, c’est surtout la perspective d’un tournage en Géorgie, aux États-Unis, qui l’a refroidie. Résidant désormais en Australie – dont elle a obtenu la nationalité –, Margolyes souligne la longueur du trajet et un certain désamour pour le pays : « Je n’aime pas l’Amérique et je n’avais aucune envie de passer quatre mois là-bas ». Un désintérêt tel qu’elle n’hésite pas à réclamer un cachet exorbitant… puis à décliner face à une proposition jugée insuffisante. La place est donc revenue à Patti LuPone, visible aujourd’hui sur Disney+.

L’adulte fan de « Harry Potter » ? Très peu pour elle

Si elle reste attachée au souvenir de ces films, Miriam Margolyes ne mâche pas ses mots envers certains fans adultes du monde des sorciers. Dans un entretien australien, elle tranche : « C’est fait pour les enfants […] Si vous avez dépassé un certain âge, il faut passer à autre chose ! » Tout en reconnaissant la qualité cinématographique de la franchise, elle s’étonne parfois de l’attachement persistant que suscite encore cet univers vingt-cinq ans après sa sortie.

Propos nuancés sur J.K. Rowling et soutien à la communauté trans

Plus récemment, la comédienne – ouvertement lesbienne – a exprimé des réserves quant aux prises de position controversées de J.K. Rowling, jugées trop sévères selon elle envers la minorité transgenre. Elle affirme :

Soutenir l’usage des pronoms appropriés.

Dénoncer les excès dans le débat public.

Distinguer l’auteur(e) et ses anciens collègues acteurs.

Autrefois compréhensive envers l’autrice, Margolyes défend désormais publiquement ses anciens partenaires comme Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe , considérant que chacun doit pouvoir exprimer librement ses convictions sans être limité par son passé cinématographique. Sa conclusion ? « Laissez les gens vivre leur vie sans tant d’animosité. »

Entre distanciation franche avec le monde des sorcières hollywoodiennes et plaidoyer en faveur du respect des identités, Miriam Margolyes continue d’incarner une parole libre dans le paysage culturel international.