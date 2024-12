Airbnb utilise une « technologie anti-fête » pour saboter votre soirée du Nouvel An

Pour empêcher les fêtes du Nouvel An potentiellement débordantes, Airbnb met en place une technologie anti-fête, modifiant ainsi vos plans de célébration.

Tl;dr Airbnb déploie une technologie anti-fêtes pour le Nouvel An.

La technologie utilisera l’apprentissage automatique pour bloquer les réservations à risque.

La politique anti-fêtes d’Airbnb a commencé sérieusement en 2019.

Airbnb dit non aux fêtes de fin d’année

Airbnb, la plateforme de location de maisons et d’appartements entre particuliers, a annoncé le déploiement d’une technologie anti-fêtes pour la soirée du Nouvel An. La société entend ainsi empêcher la tenue de « fêtes non autorisées et perturbatrices » dans les logements proposés sur sa plateforme.

Selon Airbnb, cette technologie utilise l’apprentissage automatique pour identifier et bloquer à l’avance les réservations à haut risque concernant l’intégralité d’un logement. Pour cela, différents critères sont pris en compte dans cette évaluation : la durée du voyage, la distance entre le lieu de réservation et la localisation actuelle de l’utilisateur, la date de la réservation. Par exemple, une réservation pour un séjour de deux nuits une semaine avant le Nouvel An risque fort d’éveiller les « sens anti-fêtes » d’Airbnb. En conséquence, la plateforme se réserve le droit de bloquer totalement la réservation ou de réorienter vers un autre hébergement.

Une mesure globale pour lutter contre les fêtes non autorisées

Cette technologie de détection des fêtes sera mise en œuvre dans les pays et régions du monde entier, précise Airbnb. Ainsi, pour réserver un logement entier aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il sera nécessaire de s’engager à rester plus de trois jours et d’accepter une « attestation anti-fêtes obligatoire ».

Le durcissement des politiques d’Airbnb

Depuis quelques années, Airbnb se transforme en véritable police des fêtes. L’entreprise affirme avoir bloqué 74 000 personnes dans le monde entier de réserver une maison entière pour une fête en 2023 grâce à son système d’apprentissage automatique. Cette politique de contrôle a commencé sérieusement en 2019, lorsque la plateforme a interdit les « maisons de fête » suite à une fusillade dans une location Airbnb lors de laquelle cinq personnes sont mortes. Airbnb a depuis interdit toutes les fêtes en 2020, offrant désormais aux hôtes divers outils pour limiter les nuisances sonores, dont un capteur gratuit qui détecte les bruits au-delà d’un certain volume.