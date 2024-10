Airbnb permet aux hôtes d’embaucher d’autres hôtes pour gérer leurs propriétés

La compagnie est consciente que cela se produit déjà. Maintenant, elle a simplement décidé de prendre les choses en main.

Tl;dr Airbnb lance le réseau Co-Host pour faciliter la gestion des propriétés.

Les co-hôtes peuvent aider à la mise en place, la tarification et la gestion des invités.

Seuls les hôtes bien notés et locaux peuvent devenir co-hôtes.

Le réseau Co-Host d’Airbnb : une nouvelle approche de la gestion de propriétés

N’être qu’un simple hôte sur Airbnb est désormais du passé. La plateforme a introduit le réseau Co-Host, un dispositif qui permet aux propriétaires d’embaucher d’autres hôtes pour gérer leurs biens. Ce changement vise à simplifier la gestion de la location, souvent complexe en raison des clients exigeants, des fluctuations de prix et des marchés saturés.

Mode d’emploi du réseau Co-Host

Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Les propriétaires peuvent rechercher d’autres hôtes sur le réseau et les embaucher pour gérer leur bien immobilier. Les hôtes embauchés peuvent aider dans diverses tâches, notamment la création de listes, la fixation des prix et des disponibilités, le nettoyage, l’entretien et la gestion des invités.

Des co-hôtes qualifiés pour une meilleure expérience

Cependant, il est à noter que tous les hôtes ne peuvent pas devenir co-hôtes. Airbnb exige qu’ils soient bien notés et locaux. En effet, seuls les hôtes ayant une note d’au moins 4,8 et ayant hébergé au moins dix séjours ont été inclus dans le réseau. Les co-hôtes potentiels peuvent définir leurs propres tarifs de service sur leur page de profil. Selon Airbnb, plus de 10 000 personnes ont déjà rejoint le réseau, notamment en Australie, au Brésil, en France, au Mexique et aux États-Unis.

L’impact du réseau Co-Host sur l’industrie immobilière

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait être utilisée par des acteurs majeurs de l’immobilier possédant des centaines de propriétés sur la plateforme. Cela n’est pas nécessairement négatif, car ces « méga-hôtes » sont généralement considérés comme une option fiable pour les invités. Toutefois, cela pourrait renforcer l’idée que Airbnb contribue à la dévitalisation des quartiers, les transformant en villes fantômes. Judson Coplan, vice-président du marketing produit chez Airbnb, a déclaré à TechCrunch : « Nous avons reçu des demandes de la part des hôtes souhaitant pouvoir faire appel à des co-hôtes professionnels et de confiance dans leur région ».

Le réseau Co-Host d’Airbnb pourrait être une excellente opportunité pour certains de générer des revenus supplémentaires. Il s’agit d’une des nombreuses initiatives récentes de la plateforme, qui a également introduit des fonctionnalités pour les hôtes et les invités, et a même lancé un programme de réduction pour les chargeurs de véhicules électriques pour les hôtes.