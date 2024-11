A la rencontre d’Interhaptics qui ambitionne de développer l’immersion dans les jeux vidéo

Interhaptics est une société lilloise qui s'est faite racheter par Razer en 2022. Grâce à ce rachat, le Freyja et le Kraken V4 Pro ont pu voir le jour ! Toujours indépendante, nous avons pu leur rendre visite.

Fondée par Eric Vezzoli en 2017, Interhaptics s’est d’abord fait connaitre dans l’intégration de l’haptique pour les formations en VR. Le COVID a freiné les ambitions de l’entreprise lilloise avant de revenir sur le devant de la scène grâce à la MPEG qui a choisi leur technologie pour en faire le futur standard de l’haptique en 2021. Razer s’est intéressé à l’entreprise et la racheté en 2022 tout en permettant à Eric Vezzoli de garder son indépendance et de continuer à travailler avec les autres géants du secteur comme Meta avec le développement des API haptiques OpenXR.



Dans le domaine du jeu vidéo, l’haptique est encore un « gadget » mais il sert à améliorer l’immersion dans le jeu avec des retours tactiles qui vont permettre également de diminuer les temps de réactions ! Contrairement à d’autres marques ou à ce qu’on a pu voir dans Ready Player One, Eric souhaiterait lui aussi une « combinaison full-body » mais sans gêner l’utilisateur et donc sans devoir lui demander de mettre un habit spécifique. C’est en cela que le Razer Freyja diminue cette friction, en étant simplement un coussin à rajouter sur sa chaise. D’autres produits arriveront c’est certain ! Il faut qu’ils apportent quelque chose et que cela ne se fasse pas au détriment d’une autre fonction : typiquement une souris avec retour haptique à peu d’intérêts car elle gâcherait votre précision.

Après cette présentation, nous avons pu discuter avec les développeurs d’Interhaptics et même nous essayer à modifier les vibrations dans un jeu. Si Razer communique sur des « HD Haptics » c’est parce que la technologie d’Interhaptics est capable de gérer au moins 3 fréquences différentes de vibrations. La technologie continue d’évoluer par rapport aux premières manettes qui ont intégré des vibrations dans les années 90. Actuellement, ils ont déjà plus de 40000 développeurs qui utilisent leur kit de développement (SDK) et ils sont disponibles nativement dans Unreal Engine et GameMaker (et dans Unity) avec la prise en charge de toutes les plateformes connues : PlayStation, Nintendo, Microsoft, Meta, Apple, Android, etc. Les développeurs peuvent dialoguer avec Interhaptics, voir leur sous-traiter cette partie, pour intégrer la technologie dans leurs jeux.

Dans l’une des intégrations réalisées par Interhaptics, ici Hogwarts Legacy, nous avons même pu modifier via leur SDK les différents retours haptiques des sorts du jeu et cela de manière très intuitive et en temps réel ! La création des retours haptiques peuvent se faire « automatiquement » via un fichier sonore, mais on peut également le faire à la main. Nous avons eu le droit à une preview de Mortal Kombat 1 qui intègre les retours haptiques et c’est bluffant de partir d’une courbe et de ressentir vraiment un uppercut dans le dos !

L’immersion que souhaite proposer Razer avait déjà commencé avec la partie RGB Chroma, et maintenant avec Sensa HD Haptics. La marque ne s’en cache pas et ce n’est d’ailleurs pas pour rien, qu’Eric Vezzoli a récupéré la partie Chroma dans son giron tout en gardant la mission originelle d’Interhaptics de proposer un standard disponible pour tous pour intégrer l’haptique dans les jeux vidéo. Nous avons passé la journée avec des passionnés et cela s’est bien ressenti dans nos échanges sans langue de bois, même si nous n’avons pas réussi à leur soutirer le prochain produit qu’ils lanceront…