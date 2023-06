8BitDo dévoile un stick arcade sans fil et personnalisable sous licence Xbox. Cet accessoire pourrait rapidement devenir la référence en la matière.

Outre le lancement, depuis quelques jours seulement, du très attendu Street Fighter VI, 8BitDo a annoncé un nouveau stick arcade sous licence Xbox. Cet accessoire sans fil, qui offre des contrôles personnalisables et la possibilité de changer l’emplacement des boutons, arrivera avant la fin du mois.

Le Arcade Stick for Xbox est loin d’être le premier stick arcade du marché – et ce n’est même pas le premier chez 8BitDo dans cette catégorie, mais si la qualité des précédents produits de la marque doit être d’une quelconque indication, alors cette nouvelle référence devrait être très intéressante. Pour commencer, le stick est extrêmement personnalisable : vous pouvez réassigner les boutons (y compris le profil) avec le 8BitDo Ultimate Software ou échanger les boutons physiques – vous permettant d’opter pour des tailles standard 30 ou 24 mm. De plus, l’entreprise explique que le plateau de montage est compatible avec “pratiquement tous les sticks arcade existants.”

Sans fil, l’accessoire se connecte grâce à un dongle 2,4 G ou en mode filaire via le câble USB-C (de pratiquement 3 mètres) fourni. Le stick a aussi une prise jack 3,5 mm pour venir brancher un casque. 8BitDo annonce une autonomie de 30 heures sans casque et de 20 heures avec. Pour la recharge, comptez environ 4 heures.

Le 8BitDo Arcade Stick est compatible avec les consoles Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10. Il est proposé en noir ou en blanc au tarif de 120 $, un peu plus cher donc que son plus grand concurrent, le Hori Fighting Stick alpha pour Xbox. Le 8BitDo Arcade Stick pour Xbox arrivera sur le marché officiellement le 30 juin, avec des précommandes sur Amazon.