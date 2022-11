8 astuces pour mieux dormir au quotidien

S'endormir facilement et bien dormir. Pour certains, c'est une vraie épreuve au quotidien. Voici huit conseils qui vous aideront.

En théorie, le sommeil devrait arriver facilement. Vous vous allongez, vous fermez les yeux, restez tranquille et Morphée arrive. Simple, n’est-ce pas ? Malheureusement, tout sait que ce n’est pas vrai. S’endormir facilement et bien dormir est parfois très difficile. Cela tient à de nombreux facteurs, mais il ne faut pas que cela dure. Un mauvais sommeil peut en effet entraîner divers problèmes de santé, dont certains très graves. Fort heureusement, il y a des choses simples à tester pour bien dormir.

Vous avez probablement déjà entendu ces trucs et astuces, mais une dose de rappel ne fait jamais de mal. Surtout si vous avez du mal à dormir vous-même.

Avoir des horaires de sommeil assez fixes

Votre corps dispose d’une horloge interne pour ses cycles sommeil/éveil. Elle est censée réguler vos temps de sommeil et d’éveil, stimulée notamment par la lumière naturelle. C’est le fameux rythme circadien.

Pour que cette horloge soit efficace, il lui faut du rythme. Et cela passer par aller se coucher et se lever aux mêmes heures chaque jour (même le week-end, oui !).

Limiter les siestes

Les siestes peuvent aussi perturber grandement l’horloge du sommeil, surtout si elles durent longtemps. Selon les experts, il faut essayer de faire des siestes entre 10 et 20 minutes. Cela limite les difficultés au réveil et empêche de se sentir trop en forme lorsque vous voudrez aller vous coucher le soir.

Porter un (bon) pyjama au lit

Se sentir serré ou tout en sueur ne vous met pas dans les meilleures conditions. Optez pour un vêtement ample et respirable pour votre pyjama. Et si vous n’y voyez aucun inconvénient, sachez qu’il est très bon de dormir totalement nu(e).

Essayer les remèdes naturels

Utiliser des remèdes naturels comme l’huile de CBD ou les tisanes peut aider, sans souffrir de dépendance, comme avec d’éventuels médicaments dédiés.

Gérer la température de la chambre

Pour bien dormir, il vaut mieux dormir au frais. Des études ont montré qu’ajuster la température en valait la peine.

Idéalement, votre chambre devrait être entre 15,5 et 19,5°C. Si votre chambre chauffe beaucoup durant la journée, investissez dans des rideaux isolants/occultant pour maintenir la température le plus bas possible.

Rester loin des écrans avant d’aller dormir

Si vous avez du mal à vous endormir, la lumière bleue peut être la cause. Les écrans de nos appareils électroniques émettent de la lumière bleue. Celle-ci influe sur la production de mélatonine dans notre corps. Cette hormone prépare le corps à dormir.

Pour donner à notre corps le temps de produire de la mélatonine pour mieux dormir, restez éloigné(e) des appareils électroniques au moins une heure avant d’aller vous coucher.

Attention à ce que vous mangez et buvez avant d’aller dormir

Ce que vous mangez et buvez pendant la journée peut vous aider ou, au contraire, vous empêcher de passer une bonne nuit de sommeil. Arrêtez de manger quelques heures avant d’aller vous coucher. Évitez aussi la caféine six heures avant de dormir.

Utiliser le bon oreiller

Plus vous êtes confortable dans votre lit, mieux vous dormirez. Investir dans un bon oreiller est une très bonne chose. Vous ne le regretterez pas.

Ces huit conseils devraient vous aider à vous endormir plus facilement et à mieux dormir. Si ce n’est pas le cas après quelques semaines, parlez-en à votre docteur. Le sommeil est vital, vous vous devez de bien dormir et donc de trouver ce qui vous en empêche.