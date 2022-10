Comment maîtriser l’art de la sieste pour améliorer votre productivité

Comment maîtriser l'art de la sieste ? Pour en profiter vraiment, il faut mettre une alarme et bien choisir le moment de la journée.

Il arrive à certains assez régulièrement, ou tout le temps, de faire la sieste uniquement pour se réveiller dans le gaz, peut-être même davantage fatigué qu’avant. Si vous êtes dans ce cas, c’est clairement que vous ne savez pas gérer l’art délicat de la sieste, de la vraie sieste, celle qui vous rebooste, pas celle qui va détruire votre sommeil de la nuit à venir.

Faire une bonne sieste offre un réel avantage. Encore faut-il parvenir à la réussir. Il y a un “secret” pour cela. Voici ce que recommande un spécialiste du sommeil.

“Les bonnes siestes sont souvent considérées celles de 20 à 30 minutes. Si vous avez du mal à tenir en deuxième partie de journée ou si vous vous sentez fatigué(e), faire une sieste peut vraiment vous aider à retrouver ce niveau de concentration et cela peut se faire en supplément ou en remplacement du café ou d’une autre forme de caféine”, explique Deirdre Ann Conroy, spécialiste du sommeil à l’Université du Michigan.

La médecin tient à avertir, cependant, que ce genre de sieste n’est pas la meilleure option pour tout le monde, en particulier pour celles et ceux qui ont des difficultés à dormir la nuit ou qui souffrent d’insomnie. “Faire une sieste pendant la journée peut vraiment interférer avec la qualité du sommeil pendant la nuit. Et nous recommandons donc aux gens qui ont des problèmes pour s’endormir ou bien dormir d’éviter la sieste pendant la journée”, précise-t-elle.

Si vous n’avez pas de souci avec votre sommeil et que vous voulez vous essayez à la sieste régénératrice, suivez les astuces ci-dessous pour faire une bonne sieste lorsque vous vous sentez fatigué(e) ou que vous avez besoin d’un coup de fouet.

Mettez une alarme sur 20 à 30 minutes

Cela peut paraître peu, mais une sieste de 20 minutes est parfaite pour récupérer et ne pas être dans le gaz au réveil. La médecin conseille de mettre une alarme pour vous assurer de ne pas trop dormir. “Si nous pensons en termes de cycle de sommeil, nous passons dans les phases profondes après 20 à 30 minutes. Et vous n’avez pas envie d’avoir une longue période de sommeil au beau milieu de votre journée. Vous pouvez vous sentir mieux après 20 à 30 minutes dans une phase plus légère de sommeil.”

Rester dans ces phases pendant votre sieste est la clef pour vous assurer de vous sentir mieux, dans la mesure où le réveil depuis le sommeil profond peut être très difficile, et vous offrir un sentiment de non repos.

Faites votre sieste plus tôt dans la journée

Le timing est tout aussi important que la durée de la sieste. Si vous prenez une sieste trop tard dans la journée, vous risquez de perturber votre nuit. Peu importe si vous êtes très fatigué(e), il faut donner la priorité au véritable sommeil la nuit et non pas à la sieste.

Concernant le moment idéal, Deirdre Ann Conroy explique que cela peut varier beaucoup parce que “les horloges internes sont très différentes. J’ai entendu des gens dire de ne pas faire de sieste à 17 h, mais mon 17 h peut être très différent de votre 17 h. Alors gardons les choses très générales, c’est tôt dans la journée ou en début de soirée, peu importe ce que cela représente en termes d’horaire pour vous.”