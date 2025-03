7 séries sur la vie universitaire à voir absolument

Découvrez les sept meilleures séries télévisées sur la vie universitaire, disponibles en streaming dès maintenant pour vous divertir et vous donner un aperçu passionnant de la vie sur le campus.

Tl;dr Les séries universitaires offrent une qualité supérieure à celle des séries lycéennes.

Elles peuvent aborder des thèmes plus adultes et avoir plus de saisons.

Elles couvrent un large éventail de sujets, allant du drame à la comédie.

Les séries universitaires : un univers riche en thèmes et en intrigues

S’il est vrai que les séries sur le lycée ont tendance à attirer un grand nombre de téléspectateurs, les séries universitaires offrent une qualité indéniablement supérieure. Elles plongent le spectateur directement dans le chaos de la vie en résidence universitaire, avec ses stages et ses cours à 8 heures du matin, sans transition maladroite entre le lycée et l’université.

Les séries universitaires ont la capacité de traiter des thèmes plus adultes, d’étendre les intrigues sur plusieurs saisons et de donner du sens aux relations d’amitié qui perdurent après l’obtention du diplôme. De la satire acerbe de « Dear White People » à l’absurdité de « Community », en passant par les frasques horrifiques de « Scream Queens », les séries universitaires ont tout pour plaire.

Une sélection de séries universitaires à ne pas manquer

Voici une sélection de sept séries universitaires à ne pas manquer, que vous soyez en pleine période d’examens ou encore hanté par ces cauchemars où vous avez oublié d’étudier.

« Felicity » : une série sur une jeune fille qui renonce à une bourse à l’Université de Stanford pour suivre son coup de cœur – pas son petit ami, mais son coup de cœur – dans une université non-Ivy League à New York.

« The Sex Lives of College Girls » : une série qui suit quatre colocataires qui naviguent dans la vie universitaire, chacune venant d’un milieu différent et ayant une personnalité distincte.

« Dear White People » : une série qui aborde de front les problèmes de racisme systémique, de division de classe, d’injustice sociale et d’intolérance, dans le cadre d’une université de l’Ivy League.

« Community » : une série qui se démarque par sa diversité d’âge et d’expériences de vie parmi ses personnages.

« Greek » : une série qui dépeint à la fois les fraternités décontractées et les sororités tendues.

« How to Get Away With Murder » : une série qui suit une classe de droit dont le cours hypothétique sur comment échapper à un meurtre devient une leçon pratique lorsque des personnes commencent à mourir.

« Scream Queens » : une série qui mélange horreur et satire, centrée sur la vie au sein de la sororité Kappa Kappa Tau.

Un genre qui continue de fasciner

Les séries universitaires continuent de fasciner le public, offrant une évasion dans un monde où les règles de la vie adulte sont encore floues et où les possibilités semblent infinies. Qu’il s’agisse de drames, de comédies ou de thrillers, le genre universitaire offre une richesse de thèmes et de personnages qui sauront captiver tous les types de téléspectateurs.

Un regard critique sur la société

En plus de leur aspect divertissant, ces séries offrent souvent un regard critique sur la société, abordant des sujets tels que le racisme, l’injustice sociale, la sexualité et les relations interpersonnelles de manière approfondie et nuancée. Regarder une série universitaire, c’est non seulement se divertir, mais aussi s’éduquer et réfléchir sur des enjeux de société importants.