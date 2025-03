7 films irlandais incontournables pour la Saint-Patrick

Découvrez sept des meilleurs films irlandais à savourer pour célébrer la Saint-Patrick comme il se doit.

Tl;dr Le cinéma irlandais contribue grandement à l’industrie cinématographique

Liste des meilleurs films irlandais pour célébrer la Saint-Patrick

Les films peuvent être visionnés en streaming sur différentes plateformes

Si vous pensez que le cinéma irlandais se résume à Darby O’Gill luttant contre le roi des leprechauns ou John Wayne traversant les paysages vallonnés d’Irlande dans « The Quiet Man », alors il est grand temps de réviser votre jugement. En effet, le pays du trèfle à trois feuilles a su démontrer au fil des ans sa capacité à raconter de belles histoires, contribuant ainsi à l’enrichissement du cinéma moderne.

Célébrer la Saint-Patrick avec le cinéma irlandais

Si vous n’êtes pas d’humeur pour une parade bruyante et animée pour célébrer la Saint-Patrick, pourquoi ne pas opter pour une soirée tranquille sur votre canapé, une tasse de café irlandais à la main, tout en découvrant quelques-uns des meilleurs films irlandais disponibles en streaming? Voici une sélection de films qui valent le détour :

Des films à l’image de l’Irlande

« Once » est un drame poignant et charmant qui raconte une belle histoire d’amour et rend hommage à Dublin. « The Banshees of Inisherin » est une ode à l’anxiété qui vit en chacun de nous, avec une touche d’humour typiquement irlandaise. « The Wind That Shakes the Barley » est un film dévastateur mais important qui nous plonge dans la guerre d’indépendance irlandaise des années 1920. « Sing Street » est un film musical charmant qui raconte l’histoire d’un adolescent qui forme un groupe pour impressionner une fille. Et enfin, « Ryan’s Daughter » et « Brooklyn » sont des films qui captent l’expérience de l’émigration irlandaise avec une grande justesse.

Chaque film présenté offre un aperçu unique et authentique de l’Irlande, que ce soit à travers ses paysages, son histoire, sa culture ou ses habitants. Alors, pour cette Saint-Patrick, laissez-vous transporter en Irlande grâce à ces films disponibles en streaming sur différentes plateformes comme Amazon, Apple, Plex, Netflix et Peacock.