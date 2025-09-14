7 faux raccords incontournables de Harry Potter et la Coupe de Feu (dont une vraiment hilarante)

Certaines erreurs présentes dans Harry Potter et la Coupe de feu sautent aux yeux des spectateurs attentifs. Parmi les plus flagrantes, sept détails surprennent par leur évidence, dont un particulièrement drôle qui ne manque pas d’amuser les fans du film.

Tl;dr Nombreux faux raccords dans le film Harry Potter 4.

Objets et personnages changent de place entre les plans.

Les erreurs rendent certains passages involontairement comiques.

Des erreurs qui se glissent à Poudlard

Regarder Harry Potter et la Coupe de Feu pour la centième fois réserve parfois des surprises inattendues. Même avec toute la magie déployée par Mike Newell, successeur d’Alfonso Cuarón, certaines incohérences se glissent à l’écran, comme autant de clins d’œil involontaires aux spectateurs les plus attentifs. Au fil des scènes, ces petits ratés finissent par s’imposer comme des marques de fabrique du quatrième opus.

Détails invisibles… jusqu’à ce qu’on les voie

Difficile, par exemple, de ne pas sourire face au ballet mystérieux du fameux linge blanc après l’épreuve aquatique du Tournoi des Trois Sorciers : Hermione drape un Harry Potter frigorifié, mais soudain le linge saute d’une épaule à l’autre, puis réapparaît entre leurs mains respectives sans logique apparente. Est-ce une blague cachée du département costume ou simplement un oubli dans la surveillance de la continuité ? On en vient presque à imaginer une intervention magique impromptue.

Dans cette même veine, l’arrivée solennelle des délégations étrangères dans la Grande Salle cache une autre curiosité : sous les pieds de Dumbledore, une bande adhésive immaculée fait irruption sur le plateau pour disparaître aussitôt. Bref, le plus puissant sorcier du monde semble marcher sur sa propre liste de courses – ou tout simplement sur un marqueur oublié par l’équipe technique.

L’art délicat du montage… et ses pièges

Certains fans ont même dressé la liste des faux raccords les plus savoureux :

Les jumeaux Weasley changent mystérieusement de place autour de Harry d’un plan à l’autre lors de l’annonce des champions.

Pendant une scène emblématique, le billet passé à Ron voit son texte et sa disposition métamorphosés selon les prises.

Même la précieuse Coupe des Trois Sorciers saute d’un coin du cimetière à un autre au gré du montage.

Les accessoires n’échappent donc pas à ces phénomènes étranges : la baguette de Pettigrew, posée sur sa gauche, finit récupérée sur sa droite dans la scène clé de la résurrection de Voldemort. Et ce dernier, lors d’un gros plan glaçant, laisse apparaître ses lèvres en mouvement alors que seul le silence règne – sans doute un problème mineur en post-production, mais qui fait sourire tant il est visible lorsque repéré.

L’indulgence magique des fans

Ces détails amusants n’entament cependant pas l’attachement porté au film. Ils témoignent plutôt d’une part d’humanité derrière les grands mécanismes du blockbuster : entre improvisations inévitables et plans refaits parfois plusieurs mois après le tournage principal, il reste quelques traces visibles des « moldus » œuvrant discrètement derrière la magie. Pour certains fans chevronnés, ces erreurs sont devenues indissociables du charme singulier de cet épisode culte.