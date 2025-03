5 thrillers sous-marins à voir absolument

Découvrez dès maintenant cinq palpitants thrillers sous-marins qui figurent parmi les meilleurs à voir absolument.

Tl;dr L’océan, source d’inspiration pour les cinéastes.

Cinq films sous-marins captivants à découvrir en streaming.

Des intrigues variées, allant du drame au film de monstre.

Plongée dans l’inconnu avec le cinéma

Si l’océan est un univers fascinant et parfois effrayant, il n’en reste pas moins une source d’inspiration inépuisable pour les cinéastes. D’ailleurs, certains des êtres les plus étranges qui peuplent les profondeurs marines semblent tout droit sortis d’un film d’horreur. Aujourd’hui, voici cinq films sous-marins captivants disponibles en streaming. Que vous soyez amateur de drames, de thrillers ou de films de monstres, vous trouverez certainement votre bonheur.

Des films sous-marins pour tous les goûts

Le premier film de notre liste est le classique de 1972, « Poseidon Adventure ». Le réveillon du Nouvel An sur un paquebot est brusquement interrompu par une vague géante. Le navire chavire, laissant quelques survivants qui doivent se frayer un chemin à travers un bateau à l’envers. Malgré sa tragédie, le film offre une performance forte de Shelley Winters, nominée aux Oscars pour son rôle de nageuse compétitive.

Le deuxième film, « The Perfect Storm », est basé sur une histoire vraie. Il dépeint ce qui se passe lorsque trois systèmes météorologiques intenses fusionnent et entrent en collision avec un bateau de pêche. La représentation de l’impact de la tempête sur le bateau est à ne pas manquer. Le film a été nominé pour un Oscar pour les meilleurs effets visuels et le meilleur son.

Des monstres marins au rendez-vous

Pour ceux qui préfèrent les films de monstres, « The Meg » est un choix parfait. Ce film suit une équipe de recherche en mer profonde piégée par un méga-requin de 75 pieds qu’ils ont découvert dans l’océan. Même s’il n’est pas aussi emblématique que « Jaws », le film a bien marché au box-office et a engendré une suite, « Meg 2 ».

« Sphere », bien qu’il n’ait pas reçu un accueil chaleureux du public et des critiques, reste un film agréable à regarder. Il rassemble un excellent casting pour gérer une situation extraterrestre particulière dans l’océan.

Des effets spéciaux à couper le souffle

Enfin, « The Abyss », réalisé par James Cameron, raconte l’histoire d’un sous-marin nucléaire qui a sombré dans des circonstances mystérieuses. Malgré sa longueur, c’est un film captivant qui semble plus plausible que de la science-fiction. Les effets spéciaux, en particulier la scène du tentacule sous-marin, sont toujours aussi impressionnants.

Que vous soyez amateur d’émotions fortes ou de cinéma de genre, ces films sous-marins sauront vous captiver et vous faire découvrir l’océan sous un jour nouveau.