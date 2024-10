5 séries similaires à The Penguin à voir absolument

5 meilleures séries similaires à 'The Penguin' à voir absolument en ce moment.

Tl;dr « The Penguin » décrit l’ascension d’Oz Cobb à Gotham.

La série est hautement appréciée pour son réalisme et son intensité.

Plusieurs autres séries sont recommandées pour ceux qui aiment « The Penguin ».

L’ascension d’un nouveau roi du crime à Gotham

Diffusée sur HBO et Max, « The Penguin » surprend et fascine les téléspectateurs. Elle met en scène l’évolution d’Oz Cobb, un personnage jusqu’alors inconnu, qui devient l’un des principaux criminels de Gotham.

Tout commence quelques jours après les événements de « The Batman », après l’effondrement du mur de protection de Gotham et l’assassinat de Carmine Falcone. Oz décide alors de faire valoir ses droits sur la ville. Colin Farrell et Cristin Milioti (interprétant Sofia Falcone, la fille de Carmine) offrent des performances époustouflantes qui rendent la série captivante semaine après semaine.

Si vous aimez « The Penguin »…

Si l’univers criminel de « The Penguin » vous intrigue et que vous cherchez d’autres séries à visionner entre deux épisodes, voici cinq suggestions qui devraient vous plaire.

« Gotham »

La série préquelle de DC Comics, diffusée sur Fox, peut ne pas être aussi réaliste que « The Penguin », mais elle plaira certainement à ceux qui apprécient la nouvelle série de HBO. « Gotham » suit un jeune Jim Gordon (incarné par Ben McKenzie) qui se confronte à plusieurs membres de la galerie des méchants de Batman avant que Bruce Wayne n’endosse le manteau du Chevalier Noir. Vous verrez Gordon se battre et parfois même s’allier avec de nombreux vilains de Batman dans les jours précédant leurs carrières criminelles.

« Boardwalk Empire »

Cette série de HBO nous transporte dans les années 1920, à l’époque de la prohibition à New Jersey. On assiste à la naissance et à l’ascension fulgurante du crime organisé à Atlantic City. Le personnage principal, Enoch « Nucky » Thompson (interprété par Steve Buscemi), est le trésorier corrompu du comté d’Atlantic. Son mode de vie somptueux attire rapidement l’attention du gouvernement fédéral.

« Gangs of London »

Cette série brutale offre un aperçu des nombreuses organisations criminelles qui opèrent dans la capitale anglaise. La série suit l’assassinat de Finn Wallace, le chef de la famille criminelle dominante, et dépeint une lutte de pouvoir à la « Game of Thrones ».

« Peaky Blinders »

Basée sur l’histoire d’un vrai gang britannique, « Peaky Blinders » suit le leader du gang Shelby, Tommy, qui cherche à créer un vaste empire criminel après la fin de la Première Guerre mondiale à Birmingham.

« The Sopranos »

Cette série de HBO suit Tony Soprano (James Gandolfini), un mafioso du New Jersey, qui jongle entre sa vie familiale et son rôle à la tête de son entreprise criminelle.