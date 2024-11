5 nouveaux films à voir absolument ce week-end sur Netflix, Disney Plus, Peacock et plus encore

Découvrez les 5 meilleurs nouveaux films à regarder en streaming ce week-end sur Netflix, Disney Plus, Peacock et plus encore.

Tl;dr Nouveaux films disponibles sur les plateformes de streaming.

« Deadpool & Wolverine » sur Disney Plus et « Emilia Pérez » sur Netflix.

« Twisters » sur Peacock, « Thelma » sur Hulu et « Your Monster » sur Amazon.

À mesure que nous avançons dans le mois de novembre, les meilleures plateformes de streaming ont une pléthore de nouveaux films pour égayer vos week-ends. Avec une telle variété, la question de savoir quoi regarder ensuite peut devenir plus compliquée qu’elle ne devrait l’être.

Les nouvelles sorties à ne pas manquer

Nous avons rassemblé pour vous les meilleures nouveautés du streaming. Parmi ces films, le blockbuster de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), « Deadpool & Wolverine », est en tête de liste cette semaine sur Disney Plus, avec l’un des plus gros succès de l’été, « Twisters », disponible sur Peacock. Sur Netflix, découvrez « Emilia Pérez », un thriller musical criminel qui divise. Sur Hulu, le film d’action comique sous-estimé « Thelma » est à ne pas manquer. Enfin, sur Amazon, « Your Monster », une réinterprétation moderne de « La Belle et la Bête », est disponible à la demande.

« Deadpool & Wolverine » : une entrée explosive dans l’Univers Marvel

« Deadpool & Wolverine », où l’on retrouve notre « mercenaire bavard » préféré, Deadpool, qui fait ses débuts explosifs dans l’Univers Marvel. Après avoir finalement raccroché son masque, Wade Wilson (Ryan Reynolds) peine à s’habituer à sa nouvelle vie de retraité lorsque la Time Variance Authority vient le recruter pour protéger le multivers. Visionnez-le dès maintenant sur Disney Plus.

« Emilia Pérez » : un thriller musical qui ne laisse personne indifférent

Sur Netflix, « Emilia Pérez », un thriller musical criminel qui divise. Le film met en scène Karla Sofía Gascón dans le rôle titre d’une leader d’un cartel de drogue mexicain transgenre qui souhaite vivre en tant que femme et qui est prête à feindre sa mort pour réaliser son rêve. Disponible dès maintenant sur Netflix.

« Twisters » : un blockbuster estival enfin disponible

Sur Peacock, vous pouvez enfin regarder « Twisters », un des blockbusters phares de cet été, confortablement installé chez vous. Le film raconte l’histoire de Kate (Daisy Edgar-Jones), une météorologue de l’Oklahoma qui a renoncé à la chasse aux tornades après un tragique incident. Disponible dès maintenant sur Peacock.

« Thelma » : une comédie d’action sous-estimée

Sur Hulu, « Thelma », une comédie d’action sous-estimée qui raconte l’histoire d’une grand-mère de 93 ans qui se fait escroquer par un fraudeur téléphonique se faisant passer pour son petit-fils. Disponible dès maintenant sur Hulu.

« Your Monster » : une réinterprétation moderne de « La Belle et la Bête »

Sur Amazon, « Your Monster », une réinterprétation moderne de « La Belle et la Bête ». Le film suit l’histoire de Laura Franco (Melissa Barrera), une actrice de Broadway en devenir dont la vie est bouleversée par un diagnostic de cancer. Disponible à l’achat ou à la location sur Amazon.