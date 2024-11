5 films incontournables sur Oz à voir avant Wicked

Les 5 meilleurs films sur Oz à voir avant Wicked.

Tl;dr L. Frank Baum, auteur des romans sur le pays d’Oz.

« Wicked », une nouvelle adaptation cinématographique d’Oz.

Cinq films pour approfondir votre connaissance d’Oz.

La magie d’Oz continue de briller

L’univers fantastique du pays d’Oz, créé par l’auteur L. Frank Baum, a traversé les âges et les médias, de la littérature au cinéma, en passant par la télévision et le théâtre. Cette semaine, ce monde enchanté refait surface avec l’adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale de Broadway, « Wicked ».

« Wicked », une nouvelle perspective sur le pays d’Oz

« Wicked » est une réinterprétation de l’histoire bien connue du Magicien d’Oz. Le film propose une origin story empathique pour la sorcière de l’Ouest, avec Cynthia Erivo dans le rôle d’Elphaba, l’outsider incomprise qui finit par être qualifiée de méchante sorcière, et Ariana Grande dans le rôle de son amie et future rivale, Glinda la bonne sorcière du Nord.

Étoffez votre connaissance d’Oz avec ces films

Pour ceux qui prévoient de voir « Wicked », voici cinq films qui enrichiront votre connaissance de l’univers d’Oz :

« Le Magicien d’Oz »

Adaptation musicale de 1939 du roman « Le Merveilleux Magicien d’Oz », ce film est non seulement le film d’Oz le plus célèbre, mais aussi l’un des films les plus célèbres de tous les temps. Il est particulièrement apprécié pour ses chansons emblématiques, ses décors et costumes magnifiques et ses couleurs vives.

« Le Retour d’Oz »

Le film de Disney de 1985 est une suite semi-officielle du « Magicien d’Oz » et présente une vision plus sombre et terrifiante de l’univers d’Oz. Ce film offre un contrepoint visuellement époustouflant à la comédie musicale classique.

« Le Monde fantastique d’Oz »

Ce prequel de 2013 raconte les premiers jours du Magicien d’Oz, incarné par James Franco, un illusionniste de second ordre qui se retrouve considéré comme un sauveur lorsqu’il voyage à Oz.

« The Wiz »

L’adaptation de 1978 du populaire spectacle de Broadway transpose l’histoire du « Magicien d’Oz » à Harlem, avec Dorothy maintenant une enseignante dans la vingtaine.

« The Patchwork Girl of Oz »

Co-réalisé par Baum lui-même, ce film de 1914 est sa production la plus complète survivante, offrant des exemples ingénieux d’effets spéciaux de l’époque.