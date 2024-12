2024 s’annonce comme l’année la plus chaude de l’histoire

Il semble que l'année 2024 s'oriente pour devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de notre planète.

2023 : une année record en termes de chaleur

Selon les données, l’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. Non seulement elle a mis à l’épreuve nos thermomètres, mais elle a également engendré des conséquences bien plus graves et alarmantes.

Impact du réchauffement climatique en 2024

Le World Weather Attribution (WWA) a publié son rapport annuel « Extreme Weather », révélant qu’une augmentation record de 34,34 degrés Fahrenheit de la chaleur anthropique a déclenché une série de phénomènes météorologiques extrêmes : « canicules incessantes, sécheresse, incendies de forêt, tempêtes et inondations ». Le WWA estime que le changement climatique a été responsable d’au moins 3 700 décès et 26 événements météorologiques en 2024, entraînant « le déplacement de millions de personnes ».

Le rapport a recensé un total de 219 événements en 2024 répondant à ses « critères de déclenchement » pour identifier les événements météorologiques ayant un impact significatif. Nombre de ces événements ont été influencés par le phénomène climatique naturel connu sous le nom d’El Niño (qui n’a fait que se renforcer sous les effets du changement climatique). Cependant, les études du WWA ont « démontré que le changement climatique a joué un rôle plus important qu’El Niño dans l’alimentation de ces événements, y compris la sécheresse historique dans l’Amazonie ».

Conséquences désastreuses sur les écosystèmes

Deux des écosystèmes les plus importants de la planète ont également été « durement touchés par le changement climatique en 2024 », selon le rapport du WWA. La forêt amazonienne et le Pantanal, la plus grande zone humide tropicale du monde, ont subi des sécheresses sévères et des incendies de forêt qui ont entraîné « une énorme perte de biodiversité » l’année dernière.

Ces deux zones sont essentielles pour maintenir la force des écosystèmes terrestres, le climat et les économies. La flore de l’Amazonie élimine le dioxyde de carbone de l’atmosphère par la photosynthèse et libère de l’eau dans l’atmosphère qui aide à contrôler le climat et à faire circuler les courants océaniques. Le Pantanal abrite des dizaines de milliers d’espèces de faune et offre un contrôle des inondations indispensable pour la région, tout en créant une activité économique mondiale pour l’élevage de bovins et la production de soja, selon le World Wildlife Fund (WWF).

Appel à l’action

Le rapport du WWA définit des résolutions critiques pour 2025 afin de lutter contre l’influence croissante du changement climatique. Le rapport appelle à une « transition plus rapide » vers l’abandon de l’utilisation des combustibles fossiles, à l’amélioration des systèmes d’alerte précoce pour les événements météorologiques extrêmes, à une plus grande attention portée au signalement des décès liés à la chaleur et au financement des pays et régions en développement les plus durement touchés par les effets du changement climatique.