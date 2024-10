1408 : l’effrayante histoire qui a inspiré le film

Réalisé par Mikael Håfström, 1408 explore l'angoisse d'un écrivain sceptique face aux phénomènes paranormaux, qui séjourne dans une chambre d'hôtel maudite. Cette captivante histoire de Stephen King illustre parfaitement les thèmes du surnaturel et de la psyché humaine, et a inspiré une adaptation cinématographique à succès, révélant les dangers de l'inconnu.

Un film d’horreur basé sur une histoire vraie

1408, réalisé par Mikael Håfström, est une adaptation cinématographique des œuvres de Stephen King. Paru en 2007, ce film met en scène John Cusack jouant le rôle de Mike Enslin, un sceptique du paranormal qui écrit des livres pour débunker les phénomènes surnaturels.

Une inspiration paranormale

Selon des informations rapportées par le site web de l’Hotel del Coronado, Stephen King aurait été inspiré pour écrire l’histoire courte 1408 après avoir lu des rapports d’investigation menée par le parapsychologue Christopher Chacon à l’Hotel del Coronado de San Diego. Construit à la fin des années 1880, cet hôtel luxueux a vu passer de nombreuses célébrités hollywoodiennes, mais il est surtout connu pour un incident tragique survenu peu après son ouverture.

Des événements étranges…

En 1892, une jeune femme du nom de Kate Morgan s’est enregistrée à l’hôtel sous un faux nom, affirmant attendre un compagnon masculin. Cinq jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un escalier menant à la plage. Depuis lors, des incidents étranges ont été signalés principalement autour de la chambre d’hôtes du troisième étage qu’occupait Morgan.

…et une réalité paranormale

Christopher Chacon a fait l’expérience d’incidents paranormaux dans une chambre faisant partie des quartiers des femmes de chambre de l’Hôtel del Coronado, et non dans la chambre originale de Kate Morgan. Ces expériences, bien que moins terrifiantes que celles de Mike Enslin dans 1408, ont établi que le film et l’histoire courte de Stephen King avaient une certaine réalité.