Zorro : la série espagnole de Mediawan Rights

Produite par Secuoya Studios pour Mediawan Rights, la nouvelle série télévisée Zorro marque le grand retour du personnage sur le petit écran, près de vingt ans après sa dernière adaptation en prise de vue réelle.

Écrit par Carlos Portela (Velvet Collection) et réalisé par Javier Quintas (Money Heist, Sky Rojo), Jose Luis Alegría (Toy Boy) et Jorge Saavedra (Mr Smith and Mrs Wesson), le reboot de Zorro, qui se déroule dans le Los Angeles de 1834, est décrit comme une adaptation audacieuse qui offrira à un large public un bon mélange d’action, d’aventure et de moments exaltants.

Un teaser pour le reboot de Zorro

Le casting de Zorro réunit les acteurs Miguel Bernardeau (Elite, Caronte, Our Only Chance), la nouvelle version de Diego de la Vega, Renata Notni (El Dragón : Return of a Warrior), l’interprète de Lolita Marquez, Dalia Xiuhcoatl, Paco Tous, Emiliano Zurita et Joel Bosqued. La série télévisée en dix épisodes sera projetée en avant-première au MIPCOM, ou le Marché International des Programmes de Communication, de Cannes le 15 octobre prochain. La plateforme de streaming Amazon Prime Video a par ailleurs déjà acquis les droits de diffusion de Zorro pour les États-Unis, l’Amérique latine, l’Espagne, l’Andorre et le Portugal. Mediawan Rights prévoit de s’occuper des autres territoires, dont probablement la France.

Zorro est supervisé par John Gertz, fondateur de Zorro Productions et producteur des films The Mask of Zorro et The Legend of Zorro, aux côtés de David Martínez, David Cotarelo, Sergio Pizzolante et Angela Agudo pour Secuoya Studios, Andy Kaplan pour KC Global Media et Jesús Torres et Glenda Pacanins pour NoStatusQuo Studios.