Zack Snyder a contribué à un aspect emblématique d’Interstellar de Christopher Nolan

Zack Snyder a prêté main forte à Christopher Nolan pour peaufiner un élément emblématique du film Interstellar.

Tl;dr Christopher Nolan est connu pour son esthétique cinématographique unique.

Pour « Interstellar », Nolan a consulté Zack Snyder sur la réalisation d’une ferme réaliste.

L’investissement dans une culture de maïs pour le film a généré des bénéfices.

Christopher Nolan : une esthétique singulière

Christopher Nolan est un réalisateur qui se distingue par son esthétique cinématographique unique. Bien qu’il travaille dans des genres où l’imagerie générée par ordinateur est la norme, il privilégie les tournages en extérieur, l’action mise en scène de manière réaliste, et bien sûr, l’aspect visuel riche et tactile que seul le film – pas le numérique – peut offrir. Il n’est donc pas étonnant que les cinéphiles parcourent de grandes distances pour voir ses films projetés en 70mm IMAX.

Le défi d’Interstellar

Lorsqu’il a entrepris de réaliser « Interstellar », Nolan a dû relever des défis esthétiques sans précédent. Le film d’exploration spatiale profonde, basé sur le travail brillant de l’astrophysicien Kip Thorne, promettait d’être une œuvre de science-fiction intellectuelle, dans la veine de classiques tels que « 2001 : l’odyssée de l’espace » et « Solaris ». Pour nous faire adhérer à ses grands sauts, Nolan a dû d’abord nous ancrer dans une version proche du futur de la Terre qui semblait habitée.

Une collaboration surprenante

Pour ce faire, Nolan a consulté… Zack Snyder, réalisateur de « Man of Steel ». Dans une interview avec The Daily Beast, Nolan a révélé qu’il s’était tourné vers Snyder pour l’aider à construire une ferme fonctionnelle réaliste pour « Interstellar« .

Investir dans le maïs pour le cinéma

Nolan a découvert que Snyder avait cultivé 300 acres de maïs pour rendre la ferme des Kent réaliste. Inspiré, Nolan a semé son propre maïs et a fini par récolter une abondante moisson. « Nous avons cultivé environ 500 acres de maïs et avons en fait vendu la récolte, réalisant un profit », a-t-il déclaré à The Daily Beast. Il semble donc que l’investissement dans une culture de maïs pour un film puisse s’avérer rentable.