Zach Dean reprend en main le scénario de Fast and Furious 11

Tl;dr Fast and Furious 11 va avoir un nouveau scénariste.

Vin Diesel semble confirmer Zach Dean à la place de Oren Uziel et Christina Hodson.

Fast and Furious 11 est une suite directe de Fast X et sortira en 2026.

Le film mettra fin à l’histoire de la famille Toretto.

Un nouveau scénariste pour Fast and Furious 11 ?

Selon les dernières informations dévoilées par Vin Diesel, Fast & Furious 11 pourrait avoir un nouveau scénariste. Cette nouvelle entrée dans la célèbre saga serait d’une importance majeure. Prévu pour 2026, le film poursuivra directement l’intrigue de Fast X, où Jason Momoa incarne Dante Reyes, le plus grand ennemi que Dom Toretto (Diesel) et sa famille aient jamais affronté.

Vin Diesel confirme le changement

L’acteur américain Vin Diesel a annoncé via Instagram que Fast and Furious 11 sera écrit par Zach Dean, et non par Oren Uziel et Christina Hodson. En se remémorant son temps de travail avec Paul Walker, décédé avant la sortie de Fast and Furious 7, Vin Diesel a mentionné Zach Dean comme le scénariste. Celui-ci avait précédemment travaillé sur l’histoire de Fast X et semble désormais destiné à jouer un rôle encore plus important dans la production de la suite.

Qu’est-ce que cela signifie pour Fast and Furious 11 ?

Fast X s’est terminé sur un cliffhanger massif, avec Aimes (Alan Ritchson) révélé comme un double agent travaillant avec Dante Reyes. L’arrivée de Zach Dean à la tête de la suite pourrait entraîner des développements d’histoire inattendus, mais son expérience sur Fast X en fait le candidat idéal pour donner une conclusion adéquate à la famille de Dom.

Conclusion de l’histoire de la famille Toretto

La franchise doit également résoudre l’intrigue concernant le spin-off de Hobbs & Reyes, qui devait à l’origine servir de passerelle vers le film final. Cependant, avec le possible changement de scénariste pour Fast and Furious 11, l’accent semble désormais mis sur une conclusion de l’histoire de la famille sur une note positive.