Yu-Gi-Oh! : le WCS est à l’honneur dans Master Duel et Duel Links

La campagne "En route pour le WCS" de Yu-Gi-Oh! Master Duel et Yu-Gi-Oh! Duel Links fait office de prélude aux finales du Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 qui se dérouleront du 5 au 6 août prochain au Japon.

Alors que l’édition 2023 du Yu-Gi-Oh! World Championship aura lieu en août prochain au palais des congrès de Tokyo, l’éditeur japonais Konami a décidé de célébrer les qualifications pour la compétition internationale avec le lancement de la Campagne “En route pour le WCS” pour Yu-Gi-Oh! Master Duel, le deck building en free-to-play sur consoles, mobiles et PC.

En prime, elle honore également le premier tournoi Master Duel du Yu-Gi-Oh! World Championship. A cette occasion, les duellistes du monde entier peuvent réclamer la carte UR Aile Noire – Maître Complet des Armures (Fini Royal), une icône spéciale sur le thème d’Aile Noire ainsi qu’un total de 1000 Gemmes, distribuées sur une période de six jours durant la mission de connexion.

Bien que déjà disponible dans Yu-Gi-Oh! Master Duel, la campagne “En route pour le WCS” va également arriver dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, le jeu de combat de cartes à collectionner en free-to-play sur mobiles et PC, à partir du 19 mai prochain avec un assortiment varié de récompenses de connexion et d’autres bonus à durée limitée tels que la carte Dragon de Rage aux Yeux Impairs (Rareté Legend Foil) – invoqué par Xyz en utilisant Dragon Pendule aux Yeux Impairs et Dragon Xyz de la Rébellion des Ténèbres comme matériaux dans l’anime Yu-Gi-Oh! ARC-V -, un deck de structure EX gratuit (Odd-Eyes Challenger), un bonus de connexion avec un ticket de rêve UR (Brillant), un ticket de rêve SR (Brillant), un bonus de connexion avec trois tickets UR, un ticket Prismatique, un ticket Brillant et un ticket Normal, un bonus de connexion avec trois tickets SR, un ticket Prismatique, un ticket Brillant et un ticket Normal, la compétence exclusive de Yuya Sakaki et Yuto, 1000 Gemmes, un ticket pour débloquer un personnage et une mission de Duel JcJ exclusive permettant d’obtenir un ticket de compétence.

Konami rappel dans un communiqué que les qualifications pour le tournoi Yu-Gi-Oh! Master Duel du Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 débuteront le 16 mai prochain, tandis que les qualifications pour le tournoi Yu-Gi-Oh! Duel Links du Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 seront lancées le 30 mai prochain. A noter que les cartes Yu-Gi-Oh! JCJ sont trouvables chez le revendeur Parkage.