YouTube TV : le stream multiview propose désormais des options autres que le sport. Tout n'est pas encore possible, mais c'est une ouverture intéressante.

YouTube TV a étendu sa fonctionnalité multiview. Désormais, même les utilisateurs pas spécialement fans de sport pourront en profiter. Lorsque le service avait lancé le multiview, l’option permettait d’afficher jusqu’à quatre flux de sport en même temps sur un même écran. Désormais, les utilisateurs pourront choisir leurs streams parmi les actualités et la météo, en plus des streams purement sportifs.

Les spectateurs devront cependant toujours choisir parmi une liste préétablie de vidéos, les empêchant de choisir n’importe quel flux à regarder en multiview, mais cela permet au moins d’ajouter un peu plus de choix. Et ceux-ci ne seront plus obligés d’avoir quatre flux dédiés au sport.

Le service avait déployé pour la première fois le multiview en mars, avec un net accent mis sur le sport, et ce, à juste titre, puisque c’était juste avant le March Madness de la NCAA. Le multiview est compatible avec tous les smart TV et boîtiers multimedia capables de faire tourner l’app YouTube TV, parce que tout le traitement est réalisé sur les serveurs de la plateforme. Et si les spectateurs peuvent donc garder un œil sur chacun des quatre flux en même temps, il est aussi possible de passer en mode plein écran pour chacun et de basculer l’audio et les sous-titres sur le flux qui vous intéresse le plus à un moment donné.

Tout n’est pas encore possible, mais c’est une ouverture intéressante

En plus d’étendre les capacités du multiview, YouTube TV ajoute aussi un certain nombre de canaux de sport en langue espagnole à la liste des options de stream prédéfinies pour les abonnés disposant d’un abonnement Espagnol ou Espagnol Plus. Certains abonnés n’ont peut-être pas accès à cette nouveauté dès à présent, mais, comme à l’accoutumée, le déploiement se fait de manière progressive. Il faut prendre son mal en patience. Le déploiement devrait être achevé dans le courant de l’été.