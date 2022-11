Your Name : la version live-action sera réalisée par Carlos Lopez Estrada

Carlos Lopez Estrada reprend les commandes du film en live-action basé sur Your Name.

Originellement dirigé par Marc Webb (Mary, Crazy Ex-Girlfriend, The Amazing Spider-Man) en 2019 puis par Lee Isaac Chung (Minari, Munyurangabo, Abigail Harm, Lucky Life) en 2020, le réalisateur mexicain Carlos Lopez Estrada (Raya and the Last Dragon, Blindspotting, Summertime, Legion) prend désormais la direction de l’adaptation cinématographique en live-action du film d’animation japonais Your Name et écrit le nouveau scénario. La version initiale avait été écrite par le scénariste Eric Heisserer. A noter que J.J. Abrams de Bad Robot produira le Your Name à la sauce Hollywood aux côtés de Hannah Minghella et Jon Cohen, avec Genki Kawamura.

EXCLUSIVE: Carlos López Estrada has been enlisted by Paramount, Bad Robot and Toho to rewrite and direct the sci-fi anime live action remake “Your Name.” https://t.co/lQd9KFJHn0 — Variety (@Variety) October 31, 2022

Le film en prise de vue réelle avait pour objectif d’occidentaliser le principe d’un adolescent et d’une adolescente échangeant leurs corps sur fond de catastrophe naturelle. Bien que l’on ne sache pas si Carlos Lopez Estrada travaillera sur la même idée, il devait suivre une jeune femme amérindienne vivant dans une zone rurale et un jeune homme de Chicago qui découvrent qu’ils échangent leurs corps par magie et par intermittence. Lorsqu’une catastrophe menace de bouleverser leurs vies, ils doivent voyager pour se rencontrer et sauver leurs mondes.

Un trailer pour le film d’animation Your Name

Le film original Your Name, réalisé par Makoto Shinkai, s’est avéré être l’un des plus grands succès de divertissement de ces dernières années, avec des recettes de 380 millions de dollars dans le monde entier. Il a également contribué à donner le coup d’envoi d’un boom de l’anime au box-office, avec Jujutsu Kaisen 0, Demon Slayer Mugen Train et Weathering With You qui ont rapporté ensemble 900 millions de dollars.