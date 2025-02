Young Sheldon : George Cooper Sr. de retour lors du premier mariage de Georgie & Mandy

Comment George Cooper Sr. de Young Sheldon fera son grand retour lors du premier mariage de Georgie et Mandy.

Tl;dr Les sitcoms abordent rarement le thème de la mort.

Les scénaristes de « The Big Bang Theory » ont créé un personnage complexe avec Sheldon Cooper.

George Cooper Sr., père de Sheldon, reviendra dans le spin-off « Young Sheldon ».

Le thème de la mort dans les sitcoms

Les sitcoms, avec leur format généralement léger et facile à consommer, abordent rarement le thème de la mort. Lorsqu’ils le font, c’est souvent en raison de circonstances indépendantes de la volonté des scénaristes, comme un acteur qui quitte la série. C’est ce qui rend le défi auquel sont confrontés les scénaristes de « The Big Bang Theory » particulièrement intéressant.

La complexité de Sheldon Cooper

Le personnage de Sheldon Cooper, interprété par Jim Parsons, est un génie socialement maladroit qui a fasciné les scénaristes de la série. Ils ont pris le temps de développer son enfance et sa relation avec son père, George Cooper Sr, présenté comme un alcoolique indifférent et infidèle. Cependant, la représentation de George dans le spin-off « Young Sheldon » a surpris les fans. Interprété par Lance Barber, George est un homme bienveillant et aimé des fans.

Le retour de George Cooper Sr.

Malgré le débat autour de la décision de tuer le personnage de George dans « Young Sheldon », les créateurs de la série s’accordent à dire que la présence de Barber était trop marquante pour le bannir définitivement de l’univers de la série. Ainsi, il n’est pas surprenant d’apprendre que le personnage de George Cooper Sr. fera son retour dans la première saison du spin-off de « Young Sheldon », « Georgie & Mandy’s First Marriage ».

Ce retour ne sera pas une simple apparition fantomatique ou un flashback, mais une visite dans les rêves de Georgie, le fils de George. Cette approche pourrait offrir une scène touchante pour les fans de la série, tout en laissant la porte ouverte à de futures apparitions de George Sr.

La série « Georgie & Mandy’s First Marriage » est diffusée sur CBS et disponible en streaming sur Paramount+.