You saison 5 : un retour de Joe à New York pour le final sur Netflix

Le dernier trailer de la saison 5 de la série télévisée You dévoile le retour tant attendu de Joe à New York.

Tl;dr La série You de Netflix se termine avec la saison 5.

La bande-annonce de la dernière saison est déjà disponible.

Penn Badgley retourne à New York pour le dernier chapitre.

Un ultime retour à New York pour Joe Goldberg

Après quatre saisons à tenir en haleine les spectateurs du monde entier, la série à succès de Netflix, You, s’apprête à tirer sa révérence. Le public a vu pour la première fois ce thriller psychologique en 2018 et, dès le mois prochain, la dernière page de cette histoire passionnante sera tournée avec la sortie de la cinquième et ultime saison.

Un aperçu de la dernière saison dévoilé

Les fans n’auront pas à patienter jusqu’au 24 avril, date officielle de sortie de la dernière saison de You sur Netflix, pour avoir un avant-goût de ce qui les attend. En effet, le géant du streaming a dévoilé ce lundi matin la première bande-annonce intégrale de la saison 5 de You.

Une vie parfaite menacée par le passé

Après une longue absence, Joe Goldberg, interprété par Penn Badgley, revient à New York, là où tout a commencé. Alors qu’il espère pouvoir profiter de la vie « parfaite » qu’il a créée pour lui-même, le passé resurgit et menace de bouleverser ses plans.

Les créateurs de la série, Greg Berlanti et Sarah Schechter, ont partagé leur gratitude envers Netflix et Sera Gamble, ainsi que tous ceux qui ont participé à cette aventure depuis le début. « Sera est une scénariste et une partenaire brillante et elle restera une partie essentielle de la famille You en tant que productrice exécutive« , ont-ils déclaré lors de l’annonce de la dernière saison.

Un casting renouvelé pour la dernière saison

Pour ce dernier chapitre, Penn Badgley sera accompagné de Charlotte Ritchie, qui reprendra son rôle de Kate Galvin. D’autres acteurs clés ont été annoncés pour cette saison 5, notamment les nouveaux venus Madeline Brewer, Anna Camp et Griffin Matthews.

Tout comme les quatre saisons précédentes, la saison 5 de You comportera 10 épisodes qui seront tous disponibles en même temps. Ceci portera le nombre total d’épisodes de la série à 50.