XDefiant : le lancement est reporté indéfiniment

Ubisoft retarde la sortie de XDefiant pour une durée indéterminée.

Le FPS compétitif et free-to-play aux allures de “hero shooter” de l’éditeur français Ubisoft n’est toujours pas prêt d’arriver sur consoles et PC. Suite à une récente session de test public, les équipes d’Ubisoft San Francisco ont découvert des problèmes qui pourraient fortement impacter l’expérience des joueurs. Résultat des courses, XDefiant se voit repousser pendant plusieurs mois, sans plus de précision :

Une fois de plus, les joueurs nous ont montré qu’ils appréciaient le gameplay rapide, les cartes uniques, les modes axés sur les objectifs et les factions emblématiques de XDefiant. Nous allons continuer à travailler pour résoudre toutes ces problématiques et les tester afin de nous assurer que nous atteignons notre objectif d’être le meilleur jeu de tir arcade de sa catégorie.

Ubisoft veut faire de XDefiant, un “COD-killer”

Après le lancement de la pré-saison de XDefiant (date de sortie inconnue), Ubisoft a indiqué que les fans peuvent s’attendre à des changements dans le jeu tous les trois mois. Ces mises à jour régulières incluent “de nouvelles armes, des cartes, des événements et une nouvelle faction”.

XDefiant se déroule dans une version des États-Unis proche de l’avenir, où les joueurs s’affrontent dans des matchs multijoueurs rapides, en équipe, sur une variété de cartes et de modes de jeu. Le fast FPS s’articule autour de factions appelées “Defiant”, qui sont composées des Wolves (Ghost Recon), Echelon (Splinter Cell), et les Outcasts et Cleaners (The Division). Des factions issues de Far Cry et Watch Dogs (DedSec) sont également prévues. Les Défiants sont personnalisables avec des attributs, des capacités, des dispositifs, des armes et des objets. Le jeu propose également des modes de jeu linéaires 6 contre 6 (tels que “Domination” et “Escort”).