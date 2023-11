Worlds Untold, le studio de Mac Walters chez NetEase

NetEase annonce la création de Worlds Untold avec Mac Walters aux commandes.

Basé à Vancouver, au Canada, et dirigé par Mac Walters, producteur vétéran de BioWare (Jade Empire, Mass Effect, Dragon Age, Anthem), le studio Worlds Untold de NetEase a débuté le développement d’un jeu d’action-aventure AAA qui se déroule dans un monde futuriste rempli de mystères et d’explorations.

We're proud to announce the launch of Worlds Untold, a remarkable addition to the NetEase Games family.

Led by industry veteran Mac Walters, the studio aims to change how players experience stories as their debut will deliver action and mystery in a breathtaking world. pic.twitter.com/QsuommIQWw

