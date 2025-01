Worlds Part II introduit des milliards de nouvelles étoiles et planètes dans No Man’s Sky

La dernière mise à jour de No Man's Sky élargit considérablement l'univers du jeu.

Tl;dr No Man’s Sky dévoile la mise à jour Worlds Part II.

Elle comprend des géantes gazeuses et une meilleure expérience sous-marine.

Le développement s’inspire du nouveau jeu de fantasy de Hello Games, Light No Fire.

L’expansion de l’univers avec No Man’s Sky Worlds Part II

Le studio britannique Hello Games revient sur le devant de la scène avec No Man’s Sky Worlds Part II. Cette nouvelle version du jeu offre une expansion de l’univers virtuel, avec l’ajout de milliards d’étoiles et de trillions de planètes.

Un nouvel horizon à explorer

Sean Murphy, fondateur de Hello Games, a expliqué lors de l’annonce de la sortie du jeu : « Cela nous permet de repousser les limites de notre moteur et de notre technologie sans changer les choses que les gens aiment déjà dans le jeu. Si vous vous êtes installé sur votre planète d’accueil avec une base que vous avez soigneusement construite, celle-ci est en sécurité – mais maintenant, il y a de nouveaux mondes à explorer avec un niveau de variété jamais vu auparavant. »

Des nouveautés pour plus de réalisme

Cette nouvelle version comprend l’ajout de géantes gazeuses, des astres dont la taille peut être jusqu’à dix fois supérieure à tout ce qui a été inclus précédemment dans le jeu. De plus, les développeurs ont travaillé sur l’amélioration de l’expérience sous-marine, avec une meilleure pêche et plongée en mer profonde. Le rendu des lumières et des ombres a également été amélioré, offrant des effets de lumière du soleil plus nets et, bien sûr, des ciels étoilés scintillants.

Une suite narrative cohérente

Enfin, Hello Games souligne que Worlds Part II propose des quêtes qui relient les scénarios et les mystères existants. Beaucoup de ce développement découle du travail sur leur nouveau jeu de fantasy, Light No Fire.

Une fois de plus, Hello Games démontre son engagement à repousser les limites de l’imagination et de l’exploration dans l’univers du gaming, pour le plus grand plaisir des joueurs.