Windows a un nouvel outil pour enregistrer la webcam et l’écran simultanément

Avec Clipchamp, vous avez tout ce qu'il faut en natif pour enregistrer votre écran et votre webcam. Un nouvel outil très bienvenu et très complet sur Windows 10 et 11.

Ne vous embêtez plus avec les outils vieillissants comme la Xbox Game Bar ou de quelconques apps tierces. Windows a désormais un outil gratuit pour enregistrer simultanément votre écran et votre webcam. L’éditeur vidéo Clipchamp est intégré nativement dans la dernière version en date de Windows 11 (mise à jour 2022), mais les utilisateurs sous Windows 10 ou plus récent peuvent le télécharger et en profiter. Et vous n’avez même pas besoin de l’installer, en vérité, vous pouvez simplement utiliser l’app web.

Ne soyez pas intimidé(e) par le fait que Clipchamp est un éditeur plein de templates, effets, transitions et autre. Vous n’avez pas besoin de tout cela. La meilleure fonctionnalité est cachée, si l’on peut dire.

Une fois l’app lancée et un compte créé (votre compte Microsoft fonctionne parfaitement), cliquez sur le bouton “Enregistrer quelque chose” sur la page d’accueil pour passer en mode enregistrement. Vous verrez alors différentes configurations prédéfinies, vous pouvez choisir de n’enregistrer que l’écran, que la webcam ou les deux en même temps. Lorsque vous enregistrez les deux, l’app crée des fichiers vidéo pour chaque flux, lesquels peuvent ensuite être édités à votre convenance. Vous ne pouvez enregistrer que jusqu’à 30 minutes en une fois, mais il n’y a aucune limite dans le nombre d’enregistrements.

Une fois l’option d’enregistrement choisie, vous verrez une barre flottante en bas de l’écran. Vous aurez aussi un aperçu de votre webcam si vous avez choisi l’option enregistrement de la webcam.

Depuis la barre flottante, vous pouvez personnaliser la caméra, le micro et d’autres options. Cliquez sur le bouton rouge “Enregistrer” et choisissez ce que vous voulez enregistrer (l’écran entier, une fenêtre ou un onglet de navigateur). Si vous voulez inclure l’audio, cochez l’option “Partager le système audio”. Une fois que tout est prêt, cliquez sur le bouton “Partager” pour commencer à enregistrer.

Cliquez sur le bouton Arrêter lorsque vous avez terminé. Vous verrez un aperçu. Cliquez sur le bouton “Sauvegarder et éditer”. L’app va alors automatiquement enregistrer le vidéo vidéo brut dans le dossier Téléchargements. Si c’est bon pour vous, allez dans ce dossier et partagez votre fichier.

Mais vous devriez prendre le temps de prendre en main l’éditeur, c’est ce qui fait la force de Clipchamp. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ajouter des effets, d’autres vidéos ou images, de la musique, des transitions, etc. Les outils sont nombreux, très efficaces et leur utilisation plutôt intuitive. Lorsque vous en avez terminé, utilisez l’outil “Export” pour exporter l’enregistrement en full HD, 720p pour les réseaux sociaux ou un GIF (l’option 4K n’est pas encore disponible).

Attendez que Clipchamp traite votre fichier. Une fois fait, celui-ci sera sauvegardé automatiquement dans le dossier Téléchargements. De là, vous pouvez en faire ce que vous voulez.