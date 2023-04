Windows 11 intègre la vue Galerie de l'app Photos dans son explorateur de fichiers, pour simplifier la visualisation et la recherche de photos.

Microsoft a décidé de vous simplifier la vie lorsque vous regardez vos photos dans l’Explorateur de Fichiers. La dernière version developer preview de Windows 11 en date introduit Galerie, une nouvelle fonctionnalité qui permet de visionner vos albums de l’app Photos pendant que vous naviguez normalement dans vos fichiers et dossiers.

La vue Galerie, dont le raccourci est intégré dans le panneau de navigation de l’Explorateur de Fichiers, arrive dans la version Windows Insider Build 23435. Après avoir sélectionné Galerie, la fenêtre principale de l’explorateur affiche des aperçus des mêmes photos que la vue Toutes les Photos de l’app Photos. La firme de Redmond explique avoir optimisé la chose pour que vous puissiez accéder à vos photos les plus récentes si vous avez activé OneDrive Camera Roll Backup sur votre smartphone ; celles-ci apparaîtront tout en haut.

Pour simplifier la visualisation et la recherche de photos

Ceci devrait aussi permettre de faciliter la recherche de contenu dans des dossiers spécifiques. “Vous pouvez choisir quels dossiers sont visibles en Galerie via le menu déroulant Collection”, peut-on lire dans l’annonce de Microsoft. “Vous pouvez aussi ajouter des sous-dossiers de sources existantes pour filtrer un sous-ensemble de votre contenu, comme des fonds d’écran pour desktop et des imports d’appareil photo ou de cartes SD.” Par ailleurs, Galerie apparaîtra comme option dans la fenêtre de choix de fichier, ce qui simplifiera aussi la recherche d’images à intégrer dans vos emails, présentations PowerPoint ou publications sur les réseaux sociaux.

Microsoft explique que cette fonctionnalité Windows 11 est en cours de déploiement, un déploiement graduel, et qu’elle ne sera, de fait, pas disponible, à tous les Insiders du Canal Dev immédiatement. Le géant américain va “suivre les retours et voir comment la fonctionnalité est reçue avant de la déployer à tout un chacun.” Si l’on peut logiquement penser qu’une fonctionnalité comme celle-ci arrivera dans les versions stables, elle est pour l’heure uniquement en bêta et pourrait être abandonnée si l’entreprise estime que les retours des testeurs sont trop négatifs. À suivre !