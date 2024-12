William Zabka compare la dernière saison de Cobra Kai à une trilogie ciné

L'acteur de 'Cobra Kai', William Zabka, compare la dernière saison de la série à une trilogie cinématographique.

Tl;dr La saison 6 de « Cobra Kai » est diffusée en trois parties sur Netflix.

La deuxième partie est arrivée le 15 novembre, la troisième est prévue pour 2025.

La finale de la série comprendra 15 épisodes, contre 10 pour les saisons précédentes.

Une première pour Netflix : « Cobra Kai » saison 6

La saison finale de la série dérivée de « Karate Kid », « Cobra Kai », a marqué un nouveau tournant dans l’histoire du streaming sur Netflix. Contrairement aux saisons récentes de titres populaires comme « Bridgerton », « Emily in Paris » et « Outer Banks » qui ont suivi un calendrier de sortie en deux parties, la sixième et dernière saison de « Cobra Kai » est la première à être diffusée en trois parties sur la plateforme.

Un déploiement en trois temps

Les cinq premiers épisodes de la saison ont été diffusés en juillet dernier, la deuxième partie a été mise en ligne le jeudi 15 novembre et la troisième et dernière partie est prévue pour une date encore inconnue en 2025. Pour les fans de « Cobra Kai », cela signifie que, oui, il y aura un peu d’attente avant de découvrir le dénouement final avec Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) et le reste de l’équipe de Miyagi-Do. Mais rassurez-vous, il y aura encore plus d’action dans le dojo. En effet, la saison 6 comptera un total de 15 épisodes, contre 10 pour chacune des cinq saisons précédentes.

Un final grandiose

Le déploiement en trois parties ajoute un sentiment d’ampleur à la finale de cette comédie dramatique d’arts martiaux. Comme l’a comparé Zabka, la diffusion en trois parties est semblable à une trilogie cinématographique. “Les enjeux sont posés à la fin des cinq premiers. Je pense que si c’était juste un film, c’est une excellente fin qui appellerait une suite, qui heureusement arrive dans quelques mois,” a déclaré l’acteur à Tudum.

Comme les téléspectateurs le savent déjà, la fin de l’épisode 5 voit Miyagi-Do et ses élèves se rendre à Barcelone pour le Sekai Taikai, les championnats du monde de karaté. Ce changement de décor introduira de nouveaux concurrents de karaté, dont Lewis Tan (« Deadpool v. Wolverine », « Mortal Kombat« ) en tant que Sensei Wolf, Patrick Luwis en tant que Awel Kovacevic et Rayna Vallandingham, dans son premier rôle, en tant que Zara Malik.

