WhatsApp commence à déployer ses Communautés

Les Communautés arrivent sur WhatsApp, mais le déploiement prendra plusieurs mois.

Pour conserver ses utilisateurs et en attirer de nouveaux, les applications sociales, quelles qu’elles soient, se doivent d’innover constamment. Tant pour assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs données que pour leur proposer des expériences toujours plus abouties et fluides. C’est un travail de tous les instants. Les déploiements sont fréquents, que ce soit pour corriger des bugs, combler des failles de sécurité ou ajouter des fonctionnalités. Sur WhatsApp, par exemple, les utilisateurs auront bientôt droit aux Communautés.

Les Communautés arrivent sur WhatsApp

Cela fait de nombreux mois depuis l’annonce originale en avril dernier de la fonctionnalité, mais les Communautés de WhatsApp sont enfin une réalité. Presque. En effet, dans un post sur son blog, l’entreprise explique que le déploiement des Communautés a démarré dans le monde entier, mais que la fonction ne sera disponible à tout un chacun que “dans les mois à venir”.

Les Communautés sont de très grands groupes d’utilisateurs qui peuvent s’organiser eux-mêmes en plusieurs sous-groupes autour d’un sujet central. WhatsApp suggère que cette fonctionnalité est toute désignée pour les communautés de quartier, les parents d’élèves d’une même école, d’une même classe ou les collègues d’une même entreprise.

Mais le déploiement prendra plusieurs mois

Si vous avez accès à la fonction, dans votre application, vous verrez un nouvel onglet “Communautés” en haut (sur Android) ou en bas (sur iOS) de l’écran. Vous pouvez alors créer une nouvelle Communauté ou ajouter des groupes existants à une Communauté que vous avez déjà créée.

WhatsApp précise par ailleurs que les Communautés sont protégées par un chiffrement de bout en bout, ce qui n’est pas le cas sur Slack et Discord, par exemple.

WhatsApp a, de plus, ajouté récemment de nouvelles fonctionnalités, sans aucun lien avec les Communautés. Il est ainsi par exemple possible de créer des sondages. Les groupes ont aussi été agrandis et peuvent accueillir jusqu’à 1 024 utilisateurs. Les appels vidéo, quant à eux, peuvent réunir un maximum de 32 participants.