Western Digital promet une mise à jour firmware pour les erreurs des SSD SanDisk Extreme. Aucune date précise n'a cependant été communiquée.

Western Digital explique qu’il publiera très bientôt une mise à jour firmware pour résoudre un problème de fiabilité avec ses SSD SanDisk Extreme et Extreme Pro. Ces derniers mois, Reddit, les forums SanDisk et Twitter, notamment, ont été inondés de témoignages d’utilisateurs se plaignant de leurs SSD Extreme V2 et Extreme Pro V2, 2 To et 4 To, acquis tout récemment, qui se sont mis soudainement à effacer les données qu’ils avaient. Dans certains cas, ceux-ci sont même devenus illisibles. Le problème serait limité aux disques fabriqués depuis la fin de l’année 2022 et affecteraient principalement les modèles 4 To.

Au début du week-end, Western Digital partageait une première déclaration publique sur le problème depuis qu’il a été découvert il y a quelques mois, indiquant à ArsTechnica qu’une mise à jour logicielle était prête pour les modèles Extreme et Extreme Pro 4 To. “Western Digital est au courant des rapports signalant que certains utilisateurs ont un problème avec des SSD portables SanDisk Extreme et/ou Extreme Pro de 4 To (SDSSDE61-4T00 et SDSSDE81-4T00 respectivement)”, déclarait l’entreprise. “Nous avons résolu le problème et publierons une mise à jour firmware sur notre site web très bientôt. Les clients qui ont des questions ou qui ont des problèmes devraient prendre contact avec notre équipe Support Client pour obtenir de l’aide.”

Western Digital ne précise pas la date de l’arrivée de cette mise à jour, ni si elle travaille aussi sur un correctif pour les modèles 2 To. Selon ArsTechnica, la société n’a pas non plus répondu aux questions visant à savoir si elle offrirait des remboursements à celles et ceux qui ont perdu leurs données après un tel bug sur leur SSD Extreme ou Extrem Pro. Si vous avez un SSD SanDisk Extreme ou Extreme Pro acheté avant la fin de l’année 2022, il y a de grandes chances que votre disque n’ait aucun souci, vous n’avez pas à craindre une mise en échec soudaine. Ceci étant dit, la réponse des plus lentes de Western Digital est assez décevante, et plus encore dans la mesure où les disques SanDisk sont reconnus pour leur fiabilité.

Do not buy these SanDisk drives. They've been faulty for months and they're trying to clear inventory with steep discounts https://t.co/Rax0FNOhod — V (@vjeranpavic) April 12, 2023