Samsung lance les SSD 990 EVO Plus Gen4

Découvrez les nouveaux SSD 990 EVO Plus Gen4 de Samsung : une révolution technologique à ne pas manquer !

Tl;dr Samsung lance ses SSD 990 EVO Plus Gen4 plus performants.

Les SSD seront disponibles cet automne en tailles de 1 à 4 To.

Les SSD sont particulièrement adaptés aux gamers et aux monteurs vidéo.

Samsung dévoile ses SSD 990 EVO Plus Gen4

Samsung a dévoilé ses SSD 990 EVO Plus Gen4, qui offrent une nette amélioration par rapport à la gamme originale des 990 EVO. Ces nouvelles unités de stockage promettent des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides, une meilleure efficacité énergétique, le tout associé à une compatibilité PCIe 4.0.

Une évolution significative de la gamme

Si Samsung est souvent associé à ses téléphones et tablettes, la société conçoit également des composants informatiques depuis de nombreuses années. Les SSD 990 EVO Plus Gen4 M.2 seront disponibles dès cet automne, avec des tailles allant de 1 To à 4 To. Selon le communiqué de presse de Samsung, ces SSD offrent des vitesses de lecture et d’écriture atteignant respectivement 7 250 Mo/s et 6 300 Mo/s. De plus, ils intègrent un bouclier thermique nickelé pour réduire la surchauffe et la technologie TurboWrite 2.0 de Samsung, visant à améliorer les vitesses de transfert et à réduire les temps de latence.

Des performances à un prix compétitif

Le SSD 1 To est proposé à 109,99 $, alors que les modèles 2 To et 4 To sont respectivement à 184,99 $ et 344,99 $. Cette tarification est plus avantageuse que celle des SSD 990 EVO d’origine, ce qui rend ces nouveaux modèles d’autant plus attractifs. Samsung souligne que les vitesses de lecture et d’écriture séquentielles ont été améliorées de 50% et l’efficacité énergétique de 73% par rapport au modèle précédent.

À qui s’adressent ces SSD ?

Ces SSD sont particulièrement adaptés aux gamers et à ceux qui travaillent dans le montage vidéo ou le streaming. La vitesse et les performances de ces SSD M.2 aideront les PC à exécuter les programmes plus rapidement, représentant une amélioration significative pour ceux qui utilisent encore un disque dur HDD.