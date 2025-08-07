Wednesday, saison 2 : l’identité du mystérieux harceleur enfin révélée ?

La deuxième saison de Wednesday suscite l’impatience des fans, curieux de découvrir l’identité du mystérieux individu qui surveille l’héroïne. De nouveaux indices et rebondissements sont attendus pour lever le voile sur ce personnage inquiétant.

Tl;dr Nouveau stalker révélé : une élève obsédée.

Wednesday devient célèbre malgré elle à Nevermore.

L’intrigue mêle manipulation, jalousie et dangers mortels.

Une héroïne sous les projecteurs

Pour sa deuxième saison, la série Wednesday délaisse rapidement l’ombre pour plonger son héroïne dans une lumière qu’elle n’a jamais souhaitée. Après avoir affronté le redoutable Hyde et triomphé du revenant Joseph Crackstone, Wednesday Addams (incarnée par Jenna Ortega) retourne à l’Académie Nevermore. Son retour est loin d’être discret : la jeune fille fait désormais figure de star locale, traquée par des admirateurs en quête de selfies, alors que le nouveau principal, Barry Dort (Steve Buscemi), s’emploie à faire d’elle une vitrine pour la fierté des « Outcasts ».

Un admirateur bien trop zélé

Mais si la popularité met Wednesday mal à l’aise, un péril bien plus insidieux se profile. Dès les premiers épisodes, elle reçoit une série de lettres anonymes et menaçantes. Les avertissements se transforment rapidement en actes : manuscrit volé, menaces sanglantes, puis l’enlèvement de sa colocataire Enid (Emma Myers). Cette escalade culmine dans un piège mortel où Wednesday doit faire preuve de toute son ingéniosité.

Les soupçons initiaux relient ce stalker à l’assassinat du shérif Galvin (Jamie McShane). Pourtant, contre toute attente, Wednesday découvre que son persécuteur n’a aucun lien avec ce crime ; il s’agit tout simplement d’une élève de Nevermore.

Derrière le masque : révélation inattendue

Le rideau tombe alors sur l’identité du mystérieux harceleur : Agnes DeMille, une étudiante fascinée au point d’imiter chaque détail gothique de Wednesday. Prête à tout pour obtenir la reconnaissance de son idole – quitte à franchir les limites du raisonnable –, Agnes orchestre des épreuves cruelles et morbides avec l’aide d’un don précieux : son invisibilité.

Voici comment Agnes impose sa présence :

Mise en scène de défis dangereux pour attirer Wednesday.

Aide involontaire lors d’investigations grâce à ses pouvoirs.

Bouscule les liens déjà fragiles entre Wednesday et Enid.

Manipulations et équilibres fragiles

Là où beaucoup auraient opté pour la vengeance ou la justice, Wednesday choisit plutôt d’exploiter l’obsession maladive d’Agnes. Rapidement intégrée à ses enquêtes sur le meurtre du shérif Galvin, Agnes devient ainsi un nouvel atout… mais aussi une source de tensions. Enid ressent douloureusement cet éloignement – sa meilleure amie lui échappant peu à peu au profit de cette nouvelle alliée trouble. Entre manipulations subtiles et menaces omniprésentes, cette première partie de saison renouvelle efficacement le suspense autour de la famille Addams.

La suite promet encore son lot de rebondissements lorsque la deuxième partie débarquera sur Netflix le 3 septembre prochain.