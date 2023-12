Warrior Nun : annulée par Netflix, la série devait avoir une troisième saison

Simon Barry, créateur et showrunner de Warrior Nun, a dévoilé ses projets pour la troisième saison de la série télévisée, malgré son annulation controversée par Netflix.

Après l’annulation controversée de la série télévisée Warrior Nun par la plateforme de streaming Netflix à la fin de la deuxième saison, son créateur, Simon Barry, a révélé dans une interview ses plans pour la suite.

Dans cette entrevue avec la newsletter OCS, Simon Barry a expliqué que la troisième saison de Warrior Nun aurait présenté une version plus sombre d’Ava, travaillant aux côtés de Reya. Beatrice aurait été la seule capable de sauver son amie de la transformation en méchante. Il a détaillé ses intentions pour le personnage d’Ava :

Mon intention, quand nous écrivions la saison 2 et créions ce sacrifice pour Ava, était qu’elle se mette en avant… L’arc de son personnage de la saison 1 à la saison 2 est vraiment un acte d’auto-sacrifice… elle renonce à cette fantaisie de renaissance et de vie et décide qu’il est préférable qu’elle se sacrifie pour ses amis et les personnes qu’elle aime. Dans la saison 3, je voulais vraiment retourner la situation et faire d’Ava la méchante.