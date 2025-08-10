Warner Bros. dévoile le nombre annuel de films DC Studios prévus – et c’est peu

Warner Bros. a levé le voile sur la stratégie de production de DC Studios en annonçant le nombre précis de films prévus chaque année. Le studio opte pour une approche mesurée, avec un volume limité de sorties cinématographiques annuelles.

Un changement de cap stratégique pour DC Studios

Après le lancement réussi de « Superman« cet été sous la direction de James Gunn, la filiale DC Studios de Warner Bros. opère un virage notable dans sa gestion des super-héros. Fini le temps où l’on multipliait les sorties pour rattraper frénétiquement la concurrence : désormais, place à une approche beaucoup plus maîtrisée.

Qualité plutôt que quantité

Dans une lettre adressée aux actionnaires suite aux derniers résultats trimestriels, le PDG du groupe, David Zaslav, a exposé la feuille de route : « Désormais, nous visons entre 12 et 14 sorties en salles par an sur nos quatre labels principaux — Warner Bros. Pictures, DC Studios, New Line Cinema et Warner Bros. Animation. » Toutefois, il précise qu’au sein de cette programmation resserrée, seuls un ou deux films porteront le sceau de DC Studios. La franchise entend ainsi éviter l’écueil rencontré par son homologue Marvel Studios, dont la prolifération des productions a récemment suscité un débat sur la qualité.

Projets en préparation et diversité des univers

Dès l’an prochain, les regards se tourneront vers les prochaines sorties majeures. Parmi elles, on retrouvera « Supergirl: Woman of Tomorrow » et « Clayface », tous deux annoncés pour 2026. Par ailleurs, « The Batman II », réalisé par Matt Reeves, débutera enfin son tournage au printemps après plusieurs reports — avec un retour attendu de Robert Pattinson. Petite subtilité : cet univers Batman restera distinct du nouveau DCU orchestré par Gunn. Celui-ci devra donc bientôt introduire sa propre version du Chevalier Noir via « The Brave and the Bold », toujours sans date officielle.

En parallèle des longs-métrages attendus au cinéma, DC Studios nourrit également l’offre télévisuelle : citons la série très attendue « Lanterns » centrée sur les Green Lantern ou encore le projet animé « Creature Commandos » prévu pour HBO Max.

L’apprentissage des erreurs passées

Force est de constater que les dirigeants retiennent aujourd’hui les enseignements tirés du lancement précipité du défunt DCEU, initié en 2013 avec « L’Homme d’Acier ». L’empressement d’alors avait conduit à un empilement chaotique de films et fragilisé toute la structure. Cette fois-ci, l’accent est mis sur une construction lente mais solide — une stratégie qui vise à poser durablement les bases du nouvel univers cinématographique de DC. D’ailleurs, la prochaine grande sortie déjà fixée reste celle de « Supergirl », prévue pour le 26 juin 2026.

Pour résumer :

Nouveau rythme imposé : maximum deux films DC par an.

maximum deux films DC par an. Pilotage serré : priorité à la cohérence et à l’innovation narrative.

priorité à la cohérence et à l’innovation narrative. Diversification : développement simultané en séries TV et cinéma.

DC Studios tente un pari mesuré : séduire durablement plutôt que briller trop vite.